Вторжения военных самолетов РФ: в Южной Корее по тревоге подняли истребители

Южная Корея заявила о вторжении шести российских военных самолетов в зону идентификации противовоздушной обороны страны. На перехват российских самолетов были направлены истребители F-15K ВВС Южной Кореи.

Российские самолеты нарушили зону над водами, омывающими Корейский полуостров. В частности речь идет о наиболее восточных островах страны Докдо и Уллиндо в Восточном море, а также зону над южным городом Пхохан и островом Чечжу и районами в Желтом море. Об этом сообщает местное издание Yonhap.

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Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, три истребителя СУ-27 и два бомбардировщика ТУ-95 четыре раза без предупреждения входили в зону идентификации Корейской противовоздушной обороны. Авиация России пробыла в зоне около четырех часов.

Отметим, что это не первый подобный инцидент с российскими самолетами. Ранее бомбардировщики РФ нарушили воздушное пространство Японии.

Что известно о нарушении российскими истребителями воздушной границы Кореи?

В 2019 году российские самолеты уже 20 раз вторгались в южнокорейскую зону идентификации ПВО.



23 июля у восточного побережья Японского моря. Три российских военных самолета вошли в зону идентификации противовоздушной обороны Кореи. Министерство обороны Южной Кореи отправили на перехват свои истребители. После этого самолет РФ дважды нарушил воздушное пространство страны, за что получил в ответ предупредительные выстрелы.



Власти Южной Кореи сообщили, что Россия извинилась за инцидент. Однако в России заявили, что не приносили официальных извинений Сеулу.