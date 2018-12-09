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      Втрачені береги: влада Одеси відбирає у містян дві третини набережної Чорного моря

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      Набережна Одеси
      Набережна Одеси / Южный Курьер

      12 грудня Одеська міськрада поставить на голосування рішення, яке дозволить незаконно розпродати дві третини захищеного законом берегу Одеси.

      Розуміння того, що містобудівна документація дуже впливає на якість життя все ще не прийшло до одеситів. Цим і користуються міський голова Геннадій Труханов, депутати міської ради з "Довіряй ділам" і БПП. Зараз вони черговий раз готуються "пробити дно".

      Йдеться про проект землеустрою щодо визначення меж земель водного фонду та водоохоронних зон в Одесі. Будемо попередньо покладатися на новину кореспондента "Избиркома", який відвідав земельну комісію, бо міськрада, в порушення закону "Про доступ до публічної інформації", не опублікувала проект рішення, як вимагається, за 20 днів до голосування.

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      В проекті рішення мова йде про 69 га прибережної захисної смуги, які міська влада люб'язно залишає для суспільного користування. Закон зобов'язує встановити прибережну захисну смугу шириною не менше встановленої законом пляжної зони – тобто 100 м (ст. 88 Водного кодексу і ст. 60 Земельного кодексу). Ця ширина визначена незалежно від містобудівної та земельної документації від моря і включає природні і штучні території, які вже сформувались, а не ті, що хтось збирається намити.

      Одеська промзона
      Берегова смуга Одеси

      Згідно Генерального плану Одеси протяжність берегової смуги в межах міста становить 31,5 км. З них 10,5 км займають порт, військові та інші стратегічні підприємства. Залишається 21 км. Отже рахуємо: пляжна зона вздовж узбережжя в межах Одеси повинна становити не менше 21 000 х 100 = 2 100 000 кв.м або 210 га! Проект же, як вказано вище, залишає одеситам всього 69 га.

      Виходить, у міста вкрадуть оптом 141 га найцінніших рекреаційних земель, на яких, відповідно до вищевказаних кодексів, не можна будувати нічого, крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. Нічого – ні капітального, ні тимчасового. Водночас, землі прибережної захисної смуги можуть бути тільки в державній або комунальній власності (ст. 88 Водного кодексу).

      А як же з таким законодавством земелькою "солодкою" торгувати? І як зберегти за господарями вкрадену з державної або комунальної власності "солодку" землю, якщо "прибережні захисні смуги встановлюються на ВСІХ категоріях земель, крім земель водного транспорту"?

      А все просто. Треба створити незаконну землевпорядну документацію – з "кастрованою" пляжною зоною "згідно з містобудівною документацією", де ще "вирізати" з прибережної захисної смуги все вже продане і що ще хочеться продати, і затвердити його на сесії міськради. Нехай потім хто хоче, хоч Міністерство екології, хоч активісти роками скасовують незаконне рішення в суді – час на розпродаж є, а в депутатів відповідальність "колективна", тобто жодної. А суд не підведе! Бо український суд дуже любить приймати сторону "сумлінного набувача".

      Набережна Одеси
      Одесити можуть втратити свої пляжі

      Коментуючи виданню "Избирком" сміховинно малі і незаконні розміри пляжної зони і прибережної захисної смуги, директор Департаменту комунальної власності Олексій Спектор сказав, що при розробці "вирізалися" всі об'єкти приватної власності, щоб "не народити мертву дитину" і "щоб не загрузти в судових спорах".

      Що?! Він, бачте, загрузнути не хоче і тому відмовляється від судів за вкрадену в усіх одеситів і всіх українців землю, яка згідно із законом не може бути приватною!

      До мене потрапила таємна розсилка депутатам міськради:

      Шановні депутати! Повідомляємо, що 10 грудня о 16.00 в Малому залі (пл. Думська, 1) відбудеться презентація проекту рішення "Про затвердження проекту землеустрою щодо організації та встановлення меж території земель водного фонду і водоохоронної зони вздовж Чорного моря на території м. Одеси.

      Тобто депутати, а не тільки суспільство, ознайомляться з проектом рішення лише за два дні до ухвалення. Звісно, ні про які громадські слухання і мови бути не може. Не для цього проект тихо винесено на земельну комісію 5 грудня за тиждень до сесії.

      Хто такий Геннадій Труханов: дивіться відео

      І останнє: абсолютно незрозумілі підстави, на яких розроблявся цей проект землеустрою. Бо порядок визначення розмірів і меж водоохоронних зон, згідно зі ст. 87 Водного кодексу, встановлюється Кабінетом міністрів. А проект встановлення меж прибережних захисних смуг, згідно зі ст. 88 Водного кодексу, повинен бути передбачений законом. З чого будь-яка розсудлива людина скаже, що їх не можна поєднати в одному проекті.

      Тому одесити повинні напружитися і зрозуміти, що після прийдешньої сесії 12 грудня ні пляжів, ні узбережжя у них може й не залишитися, а всі будівництва там будуть вже "законні", поки рішення про це не буде скасовано в суді. Але чи буде?

      Особисто у мене немає ніяких сумнівів в тому, що 12 грудня на сесії Одеської міської ради цей проект остаточного "дерибану" буде затверджений переконливою більшістю. Адже саме для цього, "з урахуванням місто будівної документації", ухвалювався в 2015 році безглуздий і шкідницький Генплан, а в 2016-му злочинний Зонінг. Більшість забезпечить промерська фракція "Довіряй ділам" і завжди солідарна з ними БПП. Тому, що всі ці депутати – обслуга "лендлордів", "добросовісних набувачів" краденого.

      А 18-річне сором'язне мовчання профільного Міністерства екології та природних ресурсів, а також прокуратури Одеси свідчать, що не може бути у одеситів узбережжя, якщо "втратили берега" депутати.

      Автор: Юрій Нікітін

      Читайте також: Як мер Одеси Труханов спустошив бюджет на 185 мільйонів гривень: розслідування

      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости Одессы Новости политики Публикации
      Источник: 24 Канал
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