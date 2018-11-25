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      Втрата Азову, чи є майбутнє у Керченського мосту та дивний бюджет-2019: топ-5 блогів тижня

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      Топ-5 блогів за тиждень
      Топ-5 блогів за тиждень / Колаж 24 каналу

      Журналісти 24 каналу зібрали топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

      1. Україна вже втратила Азовське море

      Росія відібрала у нас Крим, а незабаром дуже швидко присвоїть Азовське море. Як і з анексією півострова – ми абсолютно безпорадні. Можемо лише спостерігати, як нас витісняють з Азову...

      2. Армія в СРСР, Росії і Україні – відчуйте різницю!

      Покоління 50-річних чоловіків, які застали службу в радянській армії згадують її з приємністю. Перша реакція на запитання про ті часи завжди однакова: з усмішкою починають розказувати цікаві історії про службу. Насправді, такий собі захисний механізм людської пам'яті...

      3. Марионетки России к выборам президента Украины готовы

      Не успели в Кремле заявить о поддержке определенного кандидата (кандидатки) на предстоящих президентских выборах в Украине, как Виктор Орбан так же сделал намек, чья кандидатура ему импонирует больше остальных...

      4. Керченский мост без будущего

      Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий сообщает, что построенный Россией Керченский мост смещается. Причем настолько, что можно устроить целый тотализатор, каково будет будущее моста...

      5. Бюджет України: куди найбільше піде грошей? Ви здивуєтеся!

      Розподіл бюджету для нас з вами – щось дуже нудне й нецікаве. Здавалося б, що можна розподіляти в тому кошторисі найбіднішої країни Європи? 

      Читайте також: Бюджет-2019: поліція отримає на рівні з армією – чому це добре

      Автор: Блоги недели
      Теги: Вооруженные Силы Украины Новости политики Новости Украины Новости России Конфликт в Азовском море Публикации Крымский мост Бюджет-2019
      Источник: 24 Канал
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