Про це 24 Каналу розповів політолог і військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов, зауваживши, що окупанти втратили значну кількість техніки під час останніх спроб оточити Авдіївку.

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Офіційно відомо, що вдалося знищити близько сотні одиниць ворожої техніки за останній час. А різні російські "воєнкори" постійно бідкаються, що "від роти залишилося чотири людини" і так далі.

Втрати Росії величезні. Стратегічних успіхів немає, тактичних – майже так само. Трохи просунулися вони. Терикон біля Авдіївського коксохіму, як Бахмут, вже тричі офіційно заявляли, що взяли. Але ні. Там досі перебувають українські військові та український прапор,

– розповів Сазонов.

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Навіщо окупанти хочуть захопити Авдіївку

Як наголосив Сазонов, Путін нещодавно почав розповідати неправду, що контрнаступ ЗСУ буцімто закінчився. Тепер окупантам потрібно продемонструвати хоча б якісь успіхи на фронті.

Російський президент намагається вкинути меседж міжнародним партнерам України, що варто було б згортати військову допомогу та починати перемовини. Атака на Авдіївку мала б бути аргументом на користь цієї думки, але нічого не вдалося.

Путін хотів показати, що Україна нічого не звільняє та ще й втрачає Авдіївку. Але ні. Наші дають відсіч там. Іде просування на південь від Бахмута та на інших ділянках фронту. Загалом контрнаступ йде важко, але триває,

– зауважив Сазонов.

Загалом Авдіївський напрямок – надзвичайно укріплений район. Там тривають бойові дії ще з 2014 року і воюють надзвичайно досвідчені українські військові.

Ситуація на фронті: коротко