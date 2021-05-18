За підсумками 2020 року очільник США Джо Байден і його дружина заробили 600 тисяч доларів. Водночас статки віце-президентки Штатів Камали Харріс і її чоловіка більші майже втричі.

Про це свідчать дані податкових декларацій за 2020 рік, оприлюднені на сайті Білого дому.

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Статки Байдена

Американський лідер відзвітував про річний дохід у розмірі 607,3 тисячі доларів. Він разом з дружиною Джилл заплатили 186,6 тисячі доларів у вигляді прибуткового податку на федеральному рівні й на рівні штатів.

Ще 30 тисяч доларів подружжя направили на благодійність. З них – 10 тисяч доларів пішли фонду допомоги дітям імені їхнього померлого сина Бо Байдена.

Зверніть увагу! Бо Байден помер від раку головного мозку на 47-му році життя.

Скільки заробили інші політики

Також свою податкову декларацію оприлюднили віце-президент Камала Харріс і її чоловік Даг Емхофф. Вони заробили у 2020 році 1,7 мільйона доларів, заплативши 803,9 тисячі доларів у вигляді прибуткового податку і витратили 27 тисяч доларів на благодійні цілі.

Додамо, що ставка прибуткового податку в США відрізняється в залежності від доходу і сімейного стану платника податків. Для Байденів ставка склала 25,9%, для Харріс і Емхоффа – 36,7%.

Цікаво! Закони США не зобов'язують президентів публічно звітувати про податки. Попередник Байдена Дональд Трамп відмовлявся це робити, але його декларації публікувало Управління службової етики в державних органах США.