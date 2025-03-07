Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Вучич провел телефонный разговор с Путиным

Александар Вучич 7 марта провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. После него президент Сербии сообщил, что планирует приехать в Москву на сакральный праздник – "день победы".

В Кремле также подтвердили, что Путин и Вучич провели телефонный разговор. Детали переговоров не раскрывали, однако в России сообщили, что Путин поздравил сербского лидера с 55-летием.

Вучич подтвердил, что приедет в Москву на празднование 80-летия "победы" в Великой Отечественной войне, а также направит подразделение вооруженных сил Сербии для участия в Параде 9 мая 2025 года,

– сообщили в Кремле.

Во время разговора с Вучичем российский диктатор Путин также прокомментировал недавние протесты в Сербии. В Кремле заявили о "недопустимости внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию" в стране, правда, не уточнили, кто именно вмешивается в политику Сербии. Путин также поддержал действия "законно избранной власти" в Сербии.