Вуди Аллен сделает перерыв в карьере: причина

Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен объявил о том, что делает перерыв в карьере из-за проблем с финансированием.

Об этом сообщает портал Page Six. Кроме фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес и Тимоти Шала, который выйдет в прокат в конце 2018 года, у Аллена больше нет готового материала.

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Отмечается, что следующая картина 82-летнего режиссера запланирована только на 2020 год, однако подробности пока не разглашаются.



Как пишет источник, эта пауза связана с нехваткой финансирования. Известно, что спонсоры заморозили с ним дальнейшее сотрудничество.

Вуди любит работать. Он никогда не отдыхает. Но в этом году он возьмет перерыв, пока не найдет покровителя,

– говорится в издании.



Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"

Напомним, что приемная дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал. Стоит вспомнить, что еще в 1993 году суд признал режиссера невиновным.