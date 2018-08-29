Вуди Аллен сделает перерыв в карьере: причина
Культовый голливудский режиссер Вуди Аллен объявил о том, что делает перерыв в карьере из-за проблем с финансированием.
Об этом сообщает портал Page Six. Кроме фильма "Дождливый день в Нью-Йорке" с Селеной Гомес и Тимоти Шала, который выйдет в прокат в конце 2018 года, у Аллена больше нет готового материала.
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Отмечается, что следующая картина 82-летнего режиссера запланирована только на 2020 год, однако подробности пока не разглашаются.
Как пишет источник, эта пауза связана с нехваткой финансирования. Известно, что спонсоры заморозили с ним дальнейшее сотрудничество.
Вуди любит работать. Он никогда не отдыхает. Но в этом году он возьмет перерыв, пока не найдет покровителя,
– говорится в издании.
Селена Гомес и Вуди Аллен на съемках фильма "Дождливый день в Нью-Йорке"
Напомним, что приемная дочь Вуди Аллена – Дилан Фэрроу – утверждает, что в 1992 году (когда ей было 8 лет) она стала жертвой сексуального насилия со стороны режиссера. Сам Аллен эту информацию неоднократно отвергал. Стоит вспомнить, что еще в 1993 году суд признал режиссера невиновным.