Вукоевич отказался извиниться за возглас "Слава Украине"

После полуфинального матча ЧМ-2018 между Хорватией и Англией(2:1) ассистент главного тренера хорватской команды Огнен Вукоевич не поддался на провокацию российского журналиста, который потребовал очередных извинений от хорвата.

Хорват заявил, что "клетчатые" заслуженно победили в этой встрече.

Читайте также: Ультрас загребского "Динамо" поддержали Виду и Вукоевича плакатом "Слава Украине"

"Хорошая была игра, Хорватия заслужила победу. Извиниться за свои слова? Политика нас не интересует, только футбол", – сказал Вукоевич.

Отметим, что Вукоевич посетил матч Хорватия – Англия в качестве болельщика, так как Хорватский футбольный союз уволил его из состава официальной делегации страны на ЧМ в России после скандального видео.