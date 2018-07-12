Вукоевич отказался извиниться за возглас "Слава Украине"
После полуфинального матча ЧМ-2018 между Хорватией и Англией(2:1) ассистент главного тренера хорватской команды Огнен Вукоевич не поддался на провокацию российского журналиста, который потребовал очередных извинений от хорвата.
Хорват заявил, что "клетчатые" заслуженно победили в этой встрече.
Читайте также: Ультрас загребского "Динамо" поддержали Виду и Вукоевича плакатом "Слава Украине"
"Хорошая была игра, Хорватия заслужила победу. Извиниться за свои слова? Политика нас не интересует, только футбол", – сказал Вукоевич.
Отметим, что Вукоевич посетил матч Хорватия – Англия в качестве болельщика, так как Хорватский футбольный союз уволил его из состава официальной делегации страны на ЧМ в России после скандального видео.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований8 февраля , 16:02
Польские полицейские открыли огонь по украинским заробитчанам: есть раненые23 февраля , 14:01
Vodafone прекратил работу в так называемой "ЛНР"22 февраля , 18:23
В террористической "ДНР" прогремел взрыв: в соцсетях пишут о жертвах20 января , 20:21