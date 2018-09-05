Вукоевич после скандала со "Слава Украине" вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии

Селекционер и бывший футболист киевского "Динамо" Огнен Вукоевич вернулся в тренерский штаб сборной Хорватии.

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Шахов в своем Facebook.

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"Очень рад за Вуко. Работа Огнена по изучению соперников так понравилась Златко Даличу, что тот снова пригласил его в свой тренерский штаб. Игорь Суркис отпустил нашего селекционера, понимая, что такой опыт бесценен. Вуко обещает быть в Киеве на игре с "Астаной". Удачи тебе, Огнен! ", – написал Шахов.

Напомним, что во время ЧМ-2018 Огнен Вукоевич был исключен из сборной за слова "Слава Украине!" после победы хорватов над россиянами.

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