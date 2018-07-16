Вукоевич все же получил серебряную медаль ЧМ-2018: фото
Скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич получил серебряную медаль чемпионата мира-2018.
Хорват опубликовал фотографии в своем Instagram, на которых он позирует с серебряной медалью ЧМ-2018.
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Напомним, после победы Хорватии над сборной России в четвертьфинале Чемпионата мира, где Вида забил один из голов, а затем метко пробил во время послематчевых пенальти, было опубликовано видео с ними, где прозвучала фраза "Слава Украине!" и " эта победа за "Динамо" и Украину".
ФИФА вынесла предупреждение игроку сборной Хорватии Домагою Виде за фразу "Слава Украине". Также хорватские футбольные функционеры решили уволить Вукоевича из сборной и попросить прощения у россиян.
Источник: 24 Канал
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