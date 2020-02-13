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      Введение пошлины на импорт дизтоплива недопустимо: работодатели обратились к Гончаруку

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      Дизтопливо / 5.ua

      Совместный представительский орган стороны работодателей на национальном уровне (далее – СПО работодателей) направил письмо к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку с целью недопустимости внедрения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из России, поскольку это грозит Украине потерей около 13 млрд гривен.

      Как говорится в письме, любое повышение стоимости, в частности топлива, ложится дополнительным бременем на себестоимость промышленной продукции, увеличивая расходную часть производства, "вымывая" оборотные средства предприятия, ограничивая возможности для развития.

      Кроме того, отмечает СПО, по предварительной оценке, в случае введения пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа происхождением из РФ, горно-металлургический комплекс Украины потеряет около 300 млн гривен как в результате роста цен на топливо, так и рост стоимости сопутствующих услуг материалов, себестоимость которых зависит от цен на топливо.

      Также в органе отметили отсутствие оснований для начала антисубсидиционного расследования относительно импорта дизельного топлива в Украине:

      • доля российского дизельного топлива в поставках на рынок Украины снизилась с 42% в 2018 году до 36% в 2019, в то время как доля украинской продукции увеличилась с 11% до 12%;

      • в общем поставки российского дизельного топлива на внутренний рынок Украины в 2019 уменьшились на 8%, до 2,5 млн т;

      • внутреннее производство дизельного топлива в 2019 году увеличилось на 10% - до 0,81 млн т;

      • уменьшение доли российского дизельного топлива на рынке Украины до 36% лишь частично отражает тенденцию, которая наметилась с августа 2019 г., когда был введен акциз на российское дизтопливо, поставляемого по трубопроводам.

      "Введение пошлины на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из РФ негативно скажется и на благосостоянии населения Украины – способствовать значительному повышению цен на внутреннем рынке Украины и приведет к увеличению расходов потребителями почти на 13 млрд грн, что будет иметь крайне негативные финансово экономические и социальные последствия, а также скажется на национальной безопасности Украины", – отметили работодатели.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Алексей Гончарук Металлургия Пошлина Горючее
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