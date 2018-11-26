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      КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ

      Введение военного положения: что Порошенко говорил в 2014 и как изменил свое мнение

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      Почему Порошенко не хотел введения военного положения в 2014 и как изменил свое мнение
      Почему Порошенко не хотел введения военного положения в 2014 и как изменил свое мнение / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения из-за захвата Россией украинских кораблей 25 ноября. Однако в 2014 году гарант высказывал совершенно противоположные мысли – убеждал, что такое решение лишит Украину боеспособной армии и зарубежной финансовой поддержки.

      Во время срочного заседания, созванного из-за откровенной агрессии России в Азовском море, секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.

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      Президент предложение поддержал – теперь его будет рассматривать Верховная Рада.

      Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины,
      – отметил глава государства.

      Порошенко добавил, что после агрессии России в Азове 25 ноября, Украина рассматривает возможность других операций со стороны Кремля, в частности наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.

      Заявление Порошенко относительно военного состояния: смотрите видео

      "Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно для обороны. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического пути освобождения украинских территорий", – объяснил он.

      Однако такое решение Президента Украины контрастирует с его отношением к этому вопросу в 2014 году. Тогда вокруг возможного военного положения в стране разгорелись многочисленные дискуссии – и СНБО обсуждал его внедрение.

      Взамен глава государства отмечал, что Украина уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию, а для этого необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение. Это, по тогдашней мнению гаранта, было невозможно во время военного положения. В частности, позицию Порошенко цитировала пресс-служба главы государства, писал Zaxid.net.

      В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну,
      – заявлял Порошенко.

      Также тогда гарант обращал внимание на то, что во время военного положения становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами.

      "Странам в состоянии войны МВФ не дает денег", – подчеркивал он.

      Порошенко также отмечал, что "во время военных действий защищена законом не только сторона, которая подверглась агрессии, но и страна-агрессор".

      Больше о том, что нужно знать о военном положении, смотрите в видео

       

      Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.

      Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.

      Введение военного положения в Украине: хроника событий

      хроніка подій
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      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Украина – Россия Военное положение в Украине Петр Порошенко СНБО
      Источник: 24 Канал
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