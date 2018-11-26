Введение военного положения: что Порошенко говорил в 2014 и как изменил свое мнение
Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения из-за захвата Россией украинских кораблей 25 ноября. Однако в 2014 году гарант высказывал совершенно противоположные мысли – убеждал, что такое решение лишит Украину боеспособной армии и зарубежной финансовой поддержки.
Во время срочного заседания, созванного из-за откровенной агрессии России в Азовском море, секретарь СНБО Александр Турчинов предложил президенту ввести военное положение в Украине сроком на 60 суток.
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Президент предложение поддержал – теперь его будет рассматривать Верховная Рада.
Я как президент, как верховный главнокомандующий Вооруженных Сил в соответствии с Конституцией принимаю решение поддержать предложение военного комитета вынести на заседание СНБО соответствующее решение и обратиться с ним в Верховную Раду Украины,
– отметил глава государства.
Порошенко добавил, что после агрессии России в Азове 25 ноября, Украина рассматривает возможность других операций со стороны Кремля, в частности наземных, против суверенитета и территориальной целостности Украины.
Заявление Порошенко относительно военного состояния: смотрите видео
"Украина ни с кем не планирует воевать. Военное положение вводится исключительно для обороны. Военное положение не означает нашего отказа от политико-дипломатического пути освобождения украинских территорий", – объяснил он.
Однако такое решение Президента Украины контрастирует с его отношением к этому вопросу в 2014 году. Тогда вокруг возможного военного положения в стране разгорелись многочисленные дискуссии – и СНБО обсуждал его внедрение.
Взамен глава государства отмечал, что Украина уже находится в состоянии боевых действий и должна защищать свою территорию, а для этого необходима боеспособная армия и соответствующее ее обеспечение. Это, по тогдашней мнению гаранта, было невозможно во время военного положения. В частности, позицию Порошенко цитировала пресс-служба главы государства, писал Zaxid.net.
В военном положении запрещены поставки оружия, продукции двойного назначения, а нам надо выиграть войну,
– заявлял Порошенко.
Также тогда гарант обращал внимание на то, что во время военного положения становится невозможной поддержка государства международными финансовыми институтами.
"Странам в состоянии войны МВФ не дает денег", – подчеркивал он.
Порошенко также отмечал, что "во время военных действий защищена законом не только сторона, которая подверглась агрессии, но и страна-агрессор".
Больше о том, что нужно знать о военном положении, смотрите в видео
Напомним, 25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами.
Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.
Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего шесть украинских военных получили ранения. Также Россия захватила три украинских судна, на борту которых находилось 23 моряка. Сами корабли доставили в Керчь.
Введение военного положения в Украине: хроника событий