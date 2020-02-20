Введение заградительных пошлин для российского дизтоплива и автогаза приведет к росту цен

Если по требованию "Укртатнафты", "Укрнафты" и "Укргаздобычи" будут установлены заградительные пошлины в 8,46% на импорт нефтепродуктов, цена российского топлива вырастет в Украине на 1570 гривен за тонну, газа – на 1240 гривен за тонну.

Об этом со ссылкой на профильное издание Enkorr сообщает "Цензор.net".

В пересчете на литры рост цен составит около 1,1 гривны за литр на дизтопливо и 0,55 гривны за литр на LPG. Таким образом, общая переплата всех потребителей нефтепродуктов в течение года составит 11,5 миллиарда гривен. Повышение цены импорта означает, что локальные производители поднимут цены до импортного паритета. Так всегда происходит на дефицитном рынке. Отмечается, что ГП и LPG – основные виды нефтепродуктов, которые бизнес использует в своей деятельности: для грузовых автомобилей, комбайнов, тракторов и другой техники.

"Никаких последствий и результатов, кроме роста цен, эта инициатива украинских НПЗ не принесет. Главная угроза – будет разрушена достаточно устойчивая и диверсифицированная система поставок топлива в Украину", – сказал директор "А-95" Сергей Куюн на пресс-конференции "Пошлина на импорт нефтепродуктов: последствия для экономики и потребителей".

Как известно, украинские производители нефтепродуктов 21 января инициировали введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа из России. Жалобу в Межведомственную комиссию по международной торговле подали ПАО "Укртатнафта", ОАО "Укрнафта" и АО "Укргаздобыча".

Требование об ограничении поставок нефтепродуктов из России они аргументируют тем, что российским производителям из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизного налога. Такая схема, считают производители, нарушает нормы Всемирной торговой организации (ВТО).

Инициаторы требуют от государства провести антисубсидиарное расследование и ввести пошлины на российские дизельное топливо и сжиженный газ в размере 8,46% с ежегодным повышением на 4,24 процентных пункта до 25,4% в 2024 году. Межведомственная комиссия по международной торговле должна принять решение – проводить расследование или нет – в течение месяца. То есть – до 21 февраля.

В материале "Цензор.net" сообщается, что ПАО "Укртатнафта" (УТН) управляет Кременчугским нефтеперерабатывающим заводом (НПЗ). Это единственный крупный завод, работающий в Украине. Его номинальная годовая мощность переработки сырья – 5 миллионов тонн при производстве топлива стандарта Евро-5. Контрольный пакет принадлежит олигархам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову из группы "Приват", а также бизнесмену Александру Ярославскому. Еще 43% принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины".

ПАО "Укрнафта" (УН) добывает более 70% нефти в стране. Контрольный пакет через "Нафтогаз" принадлежит государству. Но операционный контроль над компанией с 2003 года сохраняет группа "Приват", которой принадлежит 42% акций. Вся добытая нефть "Укрнафты" продается структурам "Привата", которые перерабатывают ее на Кременчугском НПЗ. В управлении УН находится около 600 АЗС.

ПАО "Укргаздобыча" (УГД) добывает около 70% природного газа в Украине. Входит в группу "Нафтогаз". Компания управляет Шебелинским газоперерабатывающим заводом (ГПЗ). Он производит бензин, дизтопливо и сжиженный газ (LPG). Его годовая мощность переработки – около 0,8 миллиона тонн сырья, или в 6 раз меньше мощности Кременчугского НПЗ.