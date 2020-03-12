Введение карантина из-за коронавируса может негативно повлиять на экономику, – НБУ

Нацбанк Украины сейчас не может точно оценить, как карантин в связи с коронавирусом повлияет на экономику государства. В НБУ лишь предполагают, что влияние будет отрицательным, ведь приостановится производство.

"Мы понимаем, что эффекты (от карантина – 24 канал) будут отрицательными и как раз решения, которые принимает центральный бак по монетарной политики, в частности, является реакцией на какие-то ожидания", – сказал 12 марта на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.

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В НБУ не исключают, что введение карантина может негативно повлиять на производителей, ведь существует вероятность снижения объемов производства, добавил Сологуб. Кроме этого, Нацбанк не исключает уменьшение объемов потребления украинцами.

В то же время НБУ пока не готов предоставить окончательную оценку того, как карантин повлияет на экономику государства.

Заметим, что 11 марта в Украине спрос на иностранную валюту продолжил существенно превышать предложение. Чтобы нейтрализовать валютные колебания, НБУ за сутки продал около 350 миллионов долларов.

Что известно о карантине в Украине