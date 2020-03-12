Введение карантина из-за коронавируса может негативно повлиять на экономику, – НБУ
Нацбанк Украины сейчас не может точно оценить, как карантин в связи с коронавирусом повлияет на экономику государства. В НБУ лишь предполагают, что влияние будет отрицательным, ведь приостановится производство.
"Мы понимаем, что эффекты (от карантина – 24 канал) будут отрицательными и как раз решения, которые принимает центральный бак по монетарной политики, в частности, является реакцией на какие-то ожидания", – сказал 12 марта на брифинге заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб.
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В НБУ не исключают, что введение карантина может негативно повлиять на производителей, ведь существует вероятность снижения объемов производства, добавил Сологуб. Кроме этого, Нацбанк не исключает уменьшение объемов потребления украинцами.
В то же время НБУ пока не готов предоставить окончательную оценку того, как карантин повлияет на экономику государства.
Заметим, что 11 марта в Украине спрос на иностранную валюту продолжил существенно превышать предложение. Чтобы нейтрализовать валютные колебания, НБУ за сутки продал около 350 миллионов долларов.
Что известно о карантине в Украине
- 11 марта Кабинет Министров объявил, что с 12 марта на всей территории Украины вводятся карантин. Действовать он будет до 3 апреля.
- Отменены занятия во всех учебных заведениях Украины.
- Запрещено проводить массовые мероприятия, в которых принимают участие более 200 человек. Это – культурные события, спортивные и развлекательные мероприятия.
- Запрет не касается мер государственной необходимости.
- Украина также 12 марта закрывает все пункты пропуска на своих границах.
- За невыполнение постановления правительства о карантине украинцам грозит уголовная ответственность.
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