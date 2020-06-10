ВВП Украина в 2020 упадет на 4-8%. Это ухудшит экономическое благополучие населения и может снизить его доходы.

Как упадет ВВП в 2020

ВВП постоянно растет: в высокоразвитых странах слабо, а в развивающихся странах, таких как Украина – по крайней мере на несколько процентов. Однако во время кризиса ВВП наоборот падает. По прогнозам Всемирного банка в 2020 мировое ВВП упадет на 5,2%. Для Украины прогнозы еще хуже – 4-8% падения по разным оценкам. Как это повлияет на украинцев, рассказываем в материале 24 канала.

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Почему такие разные прогнозы

Пандемия коронавируса запустила мировой экономический кризис 2020. Ее последствий и продолжительности не может предсказать никто, потому что неизвестно, когда мир победит COVID-19, когда будет вакцина и будет ли вообще. Все эти вопросы, на которые нет ответа, не позволяют ни экспертам, ни политикам сделать точные прогнозы.

ВВП и ВВП на душу населения

ВВП – это показатель уровня развития государства, показывает стоимость произведенных в стране товаров и услуг за год. По нему лидируют США, Китай, Япония, Германия и Индия, то есть экономически мощные государства. ВВП на душу населения же показывает уровень жизни. Ведь Индия хоть и в 5-топ экономик мира, ее жители далеки от высокого уровня жизни. По этому показателю лидируют Катар, Макао, Люксембург, Сингапур, Ирландия.

По показателю ВВП, то есть по уровню развития экономики, Украина на 56, а по показателю ВВП на душу населения, грубо говоря, уровню жизни, – на 119 месте.

Какая сумма приходится на украинца

На гражданина Катара приходится почти 133 тысяч долларов, а на украинца – 3 220 долларов в 2019 году. Это в 41 раз меньше. В Украине самый низкий уровень ВВП на душу населения среди стран-соседей. Немного выше показатель в Молдове – 3 300 долларов. В других странах показатель в разы выше.

ВВП на душу населения рассчитывают просто: делят всю сумму ВВП (то есть всю стоимость продуктов и услуг, произведенных резидентами Украины) на количество населения. 3 220 долларов – это около 85 тысяч гривен на одного человека.

Что означает падение ВВП для населения

Падение ВВП – это сокращение доходов государства, бизнеса и граждан. 4-8% падения – это существенная цифра, которую придется восстанавливать несколько лет. Вероятно, что такое резкое падение негативно скажется на доходах украинцев. Здесь важно учитывать структуру падения. Прежде всего пострадают отрасли, которые не работают или ограниченно работают из-за карантинных мероприятий – туристическая, транспортная и частично торговая. Поэтому падение ВВП неравномерно повлияет на украинцев: больше на тех, кто работает в этих областях и меньше на тех, кого карантин меньше задел.

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Как изменится покупательная способность украинцев

ВВП на душу населения (3 220 долларов в Украине) частично отражает покупательную способность украинцев. Если будет падать ВВП, то и будет падать покупательная способность граждан.

На самом деле виной не только карантин, коронавирус и кризис. Экономическая состоятельность украинцев начала падать еще в августе 2019 года.

Значение Индекса экономической способности населения Украины в декабря 2019 года составило 96, что является самым низким показателем года за исключением зимних месяцев. Об этом отмечают в исследовании Центра Разумкова.

Как отмечают эксперты, такой результат был ожидаемым, учитывая негативную динамику ухудшения уровня, начатую с августа 2019 года (периода, который соотносится с деятельностью новой команды власти). Среди причин:

торможение повышение средних зарплат;

рост задолженности по выплате заработной платы;

остаются неудовлетворительными показатели, связанные с кредитованием населения; ухудшением расчетов в жилищно-коммунальной сфере (вследствие сохранения высоких тарифов и указанной консервации зарплат).

Как менялась зарплата в 2020

В 2020 средняя зарплата по Украине медленно росла с 10 727 гривен в январе до 11 446 в марте. Однако в апреле она упала ниже январского уровня – 10 430. Это один из первых индикаторов того, что покупательная способность украинцев снижается.

Зависит ли ВВП от количества рабочих часов

В Украине бывает спекулируют на теме того, что украинцы много отдыхают. На самом деле это не так: 12 государственных выходных – это чуть выше среднего показателя госвыходных в мире, а 40-часовая рабочая неделя – это даже больше, чем в почти всех странах Европы, кроме постсоветского пространства.

Суть не в количестве работы, а в эффективности труда. В Европе, где работают меньше – эффективность труда выше, а потому и ВВП на душу населения и уровень жизни.

Самое большое падение экономики со времен Второй мировой войны

Всемирный банк обнародовал документ "Перспективы мировой экономики", где говорится о том, что падение мировой экономики в 2020 году станет самым глубоким со времен Второй мировой войны. Сокращение объемов производства на душу населения коснется крупнейшей доли стран с 1870 года.

Всемирный банк прогнозирует падение мировой экономики на 5,2% в 2020 году. По мнению аналитиков, причиной серьезного сокращения экономики стало введение масштабных и быстрых мер из-за пандемии коронавируса.

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Украинской экономике несколько лет придется восстанавливать то, что она потеряет в этом году. А поэтому, о существенном увеличении заработных плат, пенсий и социальных выплат речь не идет.