Из-за вспышки коронавируса ВВП Украины упал на 5,9%. Это чуть больше, чем за январь-май 2020 года. Тогда внутренний валовой продукт сократился на 5%.

Такие данные обнародовало Министерство экономики. В обзоре экономической активности за январь – май 2020 года говорится о замедлении темпов падения на фоне смягчения карантинных ограничений.

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В ведомстве назвали ключевые факторы, которые влияли на экономическую активность:

Частичное восстановление в мае деловой активности в отдельных сферах экономики внутри страны;

Сохранение относительно высокой покупательной способности населения;

Низкая инвестиционная активность в экономике, в частности, касается строительства;

Низкая конъюнктура на мировых рынках черных металлов и металлических руд в мае.

Также в обзоре указано, что негативное влияние распространения COVID-19 в мире и действие сдерживающих факторов, которые сложились еще при предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности.

В Министерстве экономики отметили, что смягчение карантина с середины мая и дальнейшее снятие ограничений позволят оживить экономическую активность. Следовательно, это дает возможность ожидать возобновления роста ВВП в конце 2020 года.

"Антикризисные изменения" в госбюджет

Напомним, что в апреле 2020 года Верховная Рада внесла "антикризисные" изменения в государственный бюджет на нынешний год. Следовательно, увеличила его дефицит почти в три раза – до 298 миллиардов гривен, или 7,5% от ВВП.

В апреле 2020 года в общий фонд государственного бюджета поступило 90,9 миллиарда гривен.