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      ВВП Украины может упасть на 9%, а доллар – вырасти до 35 гривен, – заявление главы Dragon Capita

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      Экономика Украины сократится на 4% ВВП по оптимистическому сценарию и на 9% по базовому. Все зависит от того, сколько продлится карантин в связи с коронавирусом как в основных странах, так и в Украине.

      "Если карантин в основных странах, в ЕС, США и в Украине в том числе, продлится максимум 3 месяца и не затянется до второго полугодия. Если пойдет на спад количество зараженных до конца мая и экономика сможет с третьего квартала работать, то сокращение мирового ВВП составит 1 – 2%. Это больше, чем в 2009-м. В Украине ВВП сократится на 4%", – сказал в эфире программы "Свобода слова" глава инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

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      Такой сценарий предполагает падение национальной валюты до 30 гривен за доллар при инфляции на уровне 5%. При этом ожидается достаточно большой рост безработицы и падение доходов бюджета, добавил Фиала.

      Если карантин сдвинется к июню – июлю и нельзя его будет остановить или либерализовать, то ожидаем падение экономики (Украины – 24 канал) на 9% ВВП. Курс – 35 гривен за доллар, рост инфляции,
      – прогнозирует глава Dragon Capital.

      По его мнению, правительству, прежде всего, следует выполнить условия сотрудничества с Международным валютным фондом.

      "Это означает принятие двух законов. Мы надеемся, что в начале следующей недели парламент соберется и будут проголосованы эти 2 закона", – добавил Фиала.

      Заметим, что 2-мя главными предварительными мерами для заключения новой программы с МВФ являются принятие закона о рынке земли и поправок в закон о банках, который делает невозможным нанесение ущерба публичным финансам от бывших владельцев банков, в свое время выведенным Нацбанком с рынка.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости Украины Доллар Гривна Доллар-Гривна Курсы валют ВВП
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