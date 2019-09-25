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      Вы – СМИ или вы – распространитель фейков, – Гончарук журналистке пророссийской "Страны.ua"

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      Алексей Гончарук
      Алексей Гончарук / Фейсбук "Офиса эффективного регулирования"

      Украинский премьер-министр Алексей Гончарук выразил упреки в сторону журналистки пророссийского издания "Страна.ua" Анастасии Товт. В частности, он намекнул, что этот ресурс распространяет фейки.

      Причиной инцидента стал вопрос представительницы "Страны" о назначении Антона Геращенко заместителем главы МВД Арсена Авакова.

      Подробнее! Шесть заместителей Авакова: кто все эти люди и что они будут делать

      В этом году зимой вы вместе с Антоном Геращенко представили совместный проект – движение "Люди важны". Как говорят, именно Антон Геращенко его финансировал. Связано ли с этим его назначение на должность заместителя министра внутренних дел?
      – спросила Товт Гончарука во время брифинга последнего.

      Отвечая на вопрос, глава Кабмина поинтересовался, зачем журналистка распространяет ложь. Также он отметил, что с Геращенко никаких движений не представлял.

      "Смотрите, вы – СМИ или вы – распространитель фейков? Имею простую просьбу, если кому-то хочется поймать хайп, то это – точно не сюда. Итак, у МВД есть министр, у него есть кадровая политика, и я не вмешиваюсь в кадровую политику министра, если у меня нет для этого достаточных оснований", – подчеркнул премьер.

      Он подтвердил, что Аваков действительно предложил на должности своих заместителей шесть человек, и одним из них является Антон Геращенко.

      "Если у кого есть вопросы, информация, что этот человек является преступником, например, дайте знать", – подытожил Гончарук.

      Что известно о движении "Люди важны" и какое отношение к нему имеет Гончарук

      Это праволиберальное общественно-политическое движение в форме общественной организации. Возникло оно в декабре 2018 года. По информации "Радио Свобода", Алексей Гончарук был одним из соучредителей движения.

      На первой встрече "Людей важных", которая состоялась в декабре 2018-го, присутствовал народный депутат VIII созыва и тогдашний советник министра внутренних дел Арсена Авакова Антон Геращенко. Кроме того, одним из соучредителей организации "Люди важны" был Виктор Андросов, исполнительный директор "Украинского института будущего". Основателем последнего является Геращенко.

      В апреле 2019 года проект "Люди важны" объявил, что будет бороться за места в парламенте, но не найдя партнеров для участия в выборах, 5 июня организация заявила о прекращении деятельности.

      Еще один инцидент с участием журналиста вышеупомянутого ресурса! "Киллеру" Бабченко объявили о подозрении из-за конфликта с журналистом издания "Страна"

      Что известно об издании "Страна.ua"?​Его в 2016 году открыл пророссийский журналист и медиаменеджер Игорь Гужва. Согласно исследованию Института массовой информации за февраль 2017 года, ресурс вместе с газетой "Вести" (еще один продукт Гужвы) показал худшие результаты при соблюдении баланса мнений и профессиональных журналистских стандартов в новостном формате. Кроме того, в исследовании 2018 года от Texty.org.ua издание назвали одним из ведущих пророссийских изданий в Украине.

      Также "Страну.ua" обвиняли в участии в пророссийской информационной компании – в декабре 2016 года здесь под видом рекламы публиковали недостоверную информацию о требовании ряда предприятий восстановить торговлю с Россией. Впоследствии издание уличили в размещении джинсовых материалов о деятельности кума Путина Медведчука.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Журналисты Российская пропаганда Медиа СМИ Алексей Гончарук
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