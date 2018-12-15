Вы – творцы истории, – Порошенко прибыл на Объединительный собор и обратился к украинцам

Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Объединительный собор в Софии Киевской. Он пообщался с людьми на площади перед храмом и поблагодарил их за поддержку создания Единой поместной церкви.

Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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Президент прошел через толпу тысяч украинцев, коротко пообщался с людьми и зашел на территорию Софийского собора, где будет проводиться собор УПЦ.

Счастлив встретиться с верующими, которые сегодня собрались на Софийской площади. Эти искренние украинцы – не свидетели, а творцы истории, непосредственные участники величественного таинства. Спасибо, что пришли сегодня,

– подчеркнул Порошенко.

Также, глава государства призвал людей молиться, чтобы "Украинская церковь сегодня состоялась и была создана".

Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.