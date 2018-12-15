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      Вы – творцы истории, – Порошенко прибыл на Объединительный собор и обратился к украинцам

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      Порошенко прибыл Объединительный собор УПЦ
      Порошенко прибыл Объединительный собор УПЦ / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко прибыл на Объединительный собор в Софии Киевской. Он пообщался с людьми на площади перед храмом и поблагодарил их за поддержку создания Единой поместной церкви.

      Об этом глава государства написал в своем Facebook.

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      Президент прошел через толпу тысяч украинцев, коротко пообщался с людьми и зашел на территорию Софийского собора, где будет проводиться собор УПЦ.

      Счастлив встретиться с верующими, которые сегодня собрались на Софийской площади. Эти искренние украинцы – не свидетели, а творцы истории, непосредственные участники величественного таинства. Спасибо, что пришли сегодня,
      подчеркнул Порошенко.

      Также, глава государства призвал людей молиться, чтобы "Украинская церковь сегодня состоялась и была создана".

       

      Напомним, 15 декабря в Софии Киевской начался Объединительный собор по созданию Украинской православной церкви, на котором должны выбрать Предстоятеля Единой поместной церкви. В нем примут участие 192 делегата, среди которых 30 – представители Украинской православной церкви Московского патриархата. Главу Украинской православной церкви будут выбирать в два тура.

      Теги: Новости Украины Единая поместная церковь Томос Петр Порошенко Религия Новости политики
      Источник: 24 Канал
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