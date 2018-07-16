Вы без зеркала живете? – пользователи сети раскритиковали образ Ким Кардашян

Популярная американка Ким Кардашян, которая основала реалити-шоу "Семейство Кардашян", любит удивлять поклонников ярким видом. Однако не про все ее наряды пользователи сети положительно отзываются.

Ким Кардашян взбудоражила сеть новым выходом. Звезда надела пикантное платье от Dolce & Gabbana и короткие шорты черного цвета. Брендовая одежда привлекла немало внимания общественности к фигуре и стилю Ким.

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Известно, что в таком смелом образе звезда посетила фестиваль Beautycon, который стартовал в американском Лос-Анджелесе. На светское мероприятие Ким Кардашян взяла старшую дочь Норт, что и стало причиной для гневных комментариев.

Допис, поширений Kim Kardashian West - (@kimkardashiancentral) 15 Лип 2018 р. о 5:32 PDT

Допис, поширений Kim Kardashian West - (@kimkardashiancentral) 15 Лип 2018 р. о 6:54 PDT

Допис, поширений Kylie Jenner (@kyliejennow) 16 Лип 2018 р. о 1:18 PDT

Пользователи сети остро раскритиковали откровенный наряд. Одежду люди назвали вульгарной, а саму Ким обвинили в безвкусице. "У вас дома зеркала нет?", "Эта одежда буквально говорит: "Посмотрите на мою грудь", "Странное платье и короткие шорты ей совсем не идут", "Ким выглядит ужасно и искусственно", "Для чего наряжаться в черное одеяние. Как на похоронах", – написали пользователи сети.