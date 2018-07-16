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00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Вы без зеркала живете? – пользователи сети раскритиковали образ Ким Кардашян

177 Читати новину українською
Ким Кардашян
Ким Кардашян

Популярная американка Ким Кардашян, которая основала реалити-шоу "Семейство Кардашян", любит удивлять поклонников ярким видом. Однако не про все ее наряды пользователи сети положительно отзываются.

Ким Кардашян взбудоражила сеть новым выходом. Звезда надела пикантное платье от Dolce & Gabbana и короткие шорты черного цвета. Брендовая одежда привлекла немало внимания общественности к фигуре и стилю Ким.

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Известно, что в таком смелом образе звезда посетила фестиваль Beautycon, который стартовал в американском Лос-Анджелесе. На светское мероприятие Ким Кардашян взяла старшую дочь Норт, что и стало причиной для гневных комментариев.

 

 

 

Пользователи сети остро раскритиковали откровенный наряд. Одежду люди назвали вульгарной, а саму Ким обвинили в безвкусице. "У вас дома зеркала нет?", "Эта одежда буквально говорит: "Посмотрите на мою грудь", "Странное платье и короткие шорты ей совсем не идут", "Ким выглядит ужасно и искусственно", "Для чего наряжаться в черное одеяние. Как на похоронах", – написали пользователи сети.

Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Мода Ким Кардашян
Источник: 24 Канал
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