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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОАЛИЦИЯ ЕВРОВИДЕНИЕ 2019

      Можете взять ручку, лист и освободить свои места, – Зеленский обратился к правительству

      749 Читати новину українською
      Владимир Зеленский
      Владимир Зеленский / 24 канал

      В Верховной Раде состоялась инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского. Во время речи глава государства сказал, что политики могут освободить свои места для новых людей.

      Во время речи Владимир Зеленский процитировал американского президента Рональда Рейгана.

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      "Позвольте мне процитировать одного американского актера, который стал классным американским президентом: "Правительство не решает наших проблем, правительство и есть наша проблема". И я не понимаю, честно говоря, когда наше правительство говорит, что они ничего не могут сделать. Это – не правда, вы можете взять лист бумаги, взять ручку и освободить свои места для тех, кто будет думать о следующих поколениях., а не о следующих выборах". Думаю, люди это оценят", – заявил Зеленский.

      На эти слова в Верховной Раде аплодисментов было не много, на что Зеленский сказал: "Какие-то выборочные аплодисменты, но я говорю это от народа".

      "Мое избрание доказывает, что граждане устали от опытных системных надутых политиков, которые за 28 лет создали страну возможностей – возможностей откатов, потоков, дерибана. Мы построим страну других возможностей", – добавил президент.

      После этих слов Зеленский сказал, что хочет распустить Раду.

      верховна рада
      При каких условиях можно распустить Верховную Раду

      Инаугурация Владимира Зеленского 20 мая 2019 – смотрите онлайн трансляцию инаугурации президента Украины 2019

      Программа мероприятий инаугурации Владимира Зеленского:

      10:00 – 11:00 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в торжественном заседании Верховной Рады по случаю принесения присяги Украинскому народу;

      11:05 – 11:20 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      11:20 – 11:50 – приветствие со стороны Президента Украины Владимира Зеленского и первой леди Елены Зеленской руководителей иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      12:00 – 13:30 – участие Президента Украины Владимира Зеленского в принятии руководителей иностранных делегаций по случаю инаугурации (мероприятие пройдет в Мариинском дворце);

      14:30 – 17.00 (ориентировочно) – двусторонние встречи Президента Украины Владимира Зеленского с руководителями иностранных делегаций (мероприятие пройдет в Администрации Президента).

      Официальные результаты выборов?
      23 апреля Центральная избирательная комиссия подсчитала 100% голосов президентских выборов. Владимир Зеленский получил 73,22% голосов, а Петр Порошенко – 24,45%. Отрыв между кандидатами – почти 49%.

      результати виборів президента
      Официальные результаты президентских выборов в Украине

       

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      Теги: Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики
      Источник: 24 канал
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