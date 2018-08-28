Вы охре**ли? – Оля Полякова резко ответила хейтерам, которые осудили ее дочь

Популярная украинская певица Оля Полякова записала видеообращение, на котором защитила старшую дочь Марию от нападок критиков.

Как ранее сообщалось, Полякова выложила фото себя и своей 13-летней дочери в купальниках. Звезда хотела показать, какой у нее хороший ребенок, однако получила много негативных отзывов.

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Олю не на шутку разозлили фоловеры ее страницы и она записала видео, в котором настойчиво попросила всех недовольных отписаться от нее.

"Я выставила фотку своей Маши и с ужасом обнаружила, сколько гадких, уродливых душой, мозгом баб и мужиков есть в моей стране. Вы што, охре**ли вообще?! То есть вы – взрослые, типа умные люди, позволяете себе критику в адрес 13-летней девочки? Так вы охре**ли! Идите вон с моей страницы, хамы!" – эмоционально сказала певица.