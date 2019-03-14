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      Вы плохо себя ведете, – охранник Порошенко вырвал плакат у журналиста в Чернигове, есть видео

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      Вы плохо себя ведете, – охранник Порошенко вырвал плакат у журналиста в Чернигове, есть видео
      / Скриншот из видео

      Журналист Евгений Куксин на митинге Петра Порошенко в Чернигове поднял плакат с надписью "А что там Свинарчук?". Однако такая надпись охранникам Порошенко, очевидно, не понравилась.

      Поэтому один из них подошел и вырвал плакат из рук, написал Куксин на своей странице в Facebook.

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      Активисты "Национального корпуса" встретили Президента Украины Петра Порошенко 13 марта в Чернигове. Они устроили акцию с требованием наказать участников коррупционных сделок в "Укроборонпроме" и отчитываться о ходе расследования уголовных дел.

      Охранник Порошенко вырвал плакат из рук Куксина и прокомментировал это так: "Вы себя плохо ведете".

      Вопрос "А будет ли сидеть Свинарчук-Гладковский?", об уровне "неслыханной свободы слова" и так далее можно не поднимать. И так все понятно,
      – добавил журналист.

      Участники акции скандировали " Свинарчуков за решетку!", "Где отрубленные руки?"и "Слава Украине!"

       

      Это уже не первая такая акция. Похожую "Нацкорпус" провел 9 марта в Черкассах
      – тоже по случаю визита в город Петра Порошенко. Требования участников акции были теми же: честное расследование дела о коррупции в "Укроборонпроме" и заключение Олега Гладковского и его сына Игоря. Во время акции между членами "Нацкорпуса" и полицией вспыхнули столкновения, поскольку активисты пытались прорваться к сцене, где выступал Порошенко.

      Тогда в результате инцидента пострадали 22 правоохранителя. После правоохранители открыли 2 дела и задержали ряд активистов. Члены организации, со своей стороны, заявляли о незаконных задержаниях собратьев и даже похищениях с применением силы , а также массовых обысках в их квартирах.

      Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"?
      Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с Виталием Жуковым и Андреем Рогозом контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Эти детали поставлялись через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам. Размер хищений, по данным журналистов, составляет не менее 250 миллионов гривен.

      Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером президента Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.

      Сделки организовывали через 3 главные фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь".

      В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или овладения им путем злоупотребления служебным положением. Детективы бюро также провели ряд обысков у Гладковских, Букина и других фигурантов скандала. У Гладковского раньше была фамилия Свинарчук, но в 2014 году он сменил ее на фамилию матери.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Петр Порошенко СМИ Журналисты Новости Чернигова Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме
      Источник: 24 канал
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