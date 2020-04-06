Вы роз*бетесь вместе со мной: задержали киевлянку, которая гоняла пьяной под 200 км – видео

В Киеве патрульные задержали и составили админпротокол на девушку, которая пьяной ездила на скорости 200 километров в час. Видеоотчеты своей экстремальной езды она выкладывала в сети.

О том, что правоохранители таки поймали с поличным злостную нарушительницу, сообщил в фейсбуке заместитель министра МВД Антон Геращенко.

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Знакомьтесь, это Анна Краснова. Она киевлянка, любит танцевать, выпивать, а потом ездить на "Мерседесе", зарегистрированном на ее маму, со скоростью 200 километров в час,

– написал Геращенко.

И добавил, что своими действиями девушка создает угрозу жизни для других водителей и пешеходов.

По его словам, в ночь на 3 апреля нарушительница не остановилась по требованию патрульных. После короткого преследования полицейские таки заставили ее притормозить.

Прибор для измерения алкоголя показал, что девушка была в в состоянии алкогольного опьянения. Правоохранители составили админпротокол. Нарушительнице грозит штраф и лишение водительских прав сроком на 1 год.

На комментарии людей относительно своей езды девушка ответила: "Я раз*бусь на трассе, когда мне будет лет так сто. И вы раз*бетесь вместе со мной".

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