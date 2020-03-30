Вы убиваете нас, – бизнесмен эмоционально обратилась к власти из-за карантина
Из-за карантина, который ввели в связи со вспышкой коронавируса, на грани выживания оказался малый и средний бизнесы. Предприниматели ожидают помощи от властей, в частности требуют налоговых каникул.
"Вы убиваете нас. Поваров и пекарей, барменов и музыкантов, художников и трактирщиков, счетоводов, инженеров и портных, владельцев, руководителей и работников малого и среднего бизнеса. Вы убиваете нас не оглядываясь", – написала генеральный директор сети баров "Близнецы камикадзе" Тата Кеплер на своей странице в фейсбук.
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В комментарии 24 каналу Тата Кеплер объяснила, что власть не дает никакой поддержки бизнесу, чтобы он мог, элементарно, сохранить свою команду и выплатить зарплату.
Сфера услуг пострадала больше всего из-за карантина. Хочется, чтобы власть обратила на нас внимание, потому что для нас не сделано совсем ничего. У нас нет финансовой подушки, у нас нет накоплений, мы платим с выручки,
– заявила она.
Кеплер сказала, что должна сделать власть, чтобы сохранить малый и средний бизнесы:
- сделать налоговые каникулы для сферы услуг;
- отменить единый социальный взнос на зарплаты;
- ввести каникулы для НДС и акцизного сбора;
- предоставить государственный кредит, чтобы предприниматели могли выплачивать зарплаты своим работникам.
"Это дело политической свободы. Когда им нужно, они все принимают за один день", – отметила бизнесмен.
Она сказала, что не знает, что будет с бизнесом через месяц, потому что уже есть случаи, когда предприниматели после карантина на рынок возвращаться не будут.
Комментарий генерального директора сети баров "Близнецы камикадзе" Таты Кеплер:
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