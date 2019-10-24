Вы врете! – нардеп из "Голоса" поспорила со "слугой народа" из-за голосования в Раде

Александра Устинова, народный депутат от "голоса", поспорила с Александром Качурой – нардепом из "Слуги народа". Она заявила, что депутаты других фракций не имеют возможности вовремя ознакомиться с законопроектами перед голосованием. По ее словам, иногда тексты раздают за час до начала, из-за чего их невозможно рассмотреть даже физически.

Спор возник в прямом эфире 24 канала в программе "Политическая анатомия".

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Александра Устинова: Я вам как депутат из другой фракции скажу, что начните раздавать за несколько суток информацию о тех законопроектах, которые будут голосоваться в день голосования! Потому что вы рассказываете, что вы хотите гражданам "пятилетки" свои объявлять. Извините, но я, как представитель парламента, не знаю иногда, что я в этот день буду голосовать.

Александр Качура: У вас есть представитель в согласительном совете, который будет в понедельник утверждать и согласовывать.

Александра Устинова: Александр, вы врете. Потому что то, что соглашается на согласительном совете, и то, что затем выносится в зал – это очень часто разные вещи.

Александр Качура: Ну как это так?

Александра Устинова: Вот так. У нас законы появляются в последнюю секунду, когда нам приходят и раздают тексты, которые ты даже не видел, и говорят: "Голосуйте!"

Александр Качура: У нас на сессию запланировано, что мы должны проголосовать. Поэтому если у вас такие мощные специалисты – у вас многое есть и из грантовых организаций представителей – пусть они проанализируют, что и какие законопроекты заранее. Не ждите, пока мы сейчас вынесем. Есть уже список всего, что мы можем на этой сессии рассматривать. И вы не можете сказать, что это не так! И вы можете уже сейчас проанализировать и сделать выводы...

Татьяна Козаченко, адвокат, член наблюдательного совета НАБУ: Вам говорят – текста нет! Как они должны его проанализировать? Они должны быть экстрасенсами и где-то себе его представить?

Александр Качура: Все есть, возможно, вносятся какие-то изменения...

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Александра Устинова: Это неправда! Я вам могу назвать пример вот этого очень болезненного законопроекта с правками Лозового №1009, который голосовали несколько раз. У нас за полтора часа до комитета не было финальной таблице, простите, где было более 200 правок. Покажите мне человека, который может прочитать такое количество правок за час! Это невозможно физически!

Что известно об отмене "правок Лозового"

В сентября Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК). Он предусматривает отмену так называемых "правок Лозового", а также предоставит право НАБУ и ГБР самостоятельно осуществлять прослушку чиновников.



Законопроект поддержали 297 депутатов из партий "Слуга народа", "Батькивщина", "Голос" и часть внефракционных.



Почему "правки" хотели отменить

Инициатором изменений в УПК был депутат-радикал Андрей Лозовой. Они вступили в силу 15 марта 2018 года.

Этими положениями ограничивались сроки расследования преступлений. В частности, правоохранители обязаны были установить причастность подозреваемого:



– к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления в течение 18 месяцев,

– средней тяжести – 12 месяцев,

– а криминального проступка – 6 месяцев.



В случае нераскрытия преступления в эти сроки уголовное производство надо было закрыть. Лишь в исключительных случаях следователь мог попросить суд продлить сроки расследования