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      Вы все чудесные дети: директора школы в Великобритании похоронили в гробу, украшенном рисунками

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      Вы все чудесные дети: директора школы в Великобритании похоронили в гробу, украшенном рисунками
      Вы все чудесные дети: директора школы в Великобритании похоронили в гробу, украшенном рисунками / somersetlive.co.uk

      Директор начальной школы в английском городе Бат Сью Ист умерла от рака на 59 году жизни. Женщину похоронили в гробу, украшенном рисунками ее учеников.

      Об этом сообщает BBC.

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      Известно, что перед смертью Сью написала своим ученикам письмо, в котором объяснила, что скоро умрет и поблагодарила их "за радость и дружбу".

      Вы все чудесные дети...Мне очень нравилось то время, которое я провела в школе St Andrew's. Это замечательная школа, а вы — замечательные дети. Никогда не думала, что смогу найти столько радости в своей работе,
      – отметила директор.

      великобританія директорка домовина малюнки
      Часть письма к детям от больной директора начальной школы//Фото: ВВС

      Кроме того, она пожелала ребятам никогда не забывать, что "чудо можно найти в любой ситуации, неважно, насколько сложной она будет".

      Стоит добавить, что священник, проводивший службу, сказал, что мисс Ист сама предложила детям нарисовать рисунки, чтобы украсить ее гроб. Поэтому дети нарисовали фей, бабочек и написали слова благодарности.

      великобританія домовина директорка школи малюнки
      Так выглядела украшенный рисунками гроб//Фото: Somerset Live

      Более того, попрощаться с директором начальной школы пришли около 800 человек, среди которых были и ее ученики в голубой форме школы.

      великобританія директорка школи домовина малюнки
      Много людей пришли попрощаться с директором школы//Фото: ВВС

      Один из родителей на церемонии прощания с мисс Ист отметил, что она была очень вдохновляющей женщиной. Сыновья директора сказали, что их мать хотела, чтобы ученики пришли на прощальную церемонию. "Мама не хотела, чтобы дети боялись смерти", – добавили сыновья директора.

      Теги: Жертвы Великобритания Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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