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      Вы за контрабанду или против: Нефедов объявил опрос – фото

      43 Читати новину українською
      Нефедов спрашивает украинцев об отношении к коррупции / Фейсбук Максима Нефедова

      Глава Гостаможни Максим Нефедов запустил в фейсбуке опрос. Спрашивает, украинцы за контрабанду продуктов или против. Иллюстрирует опрос не слишком эстетичным бусом, набитым сыром и колбасой.

      Об отношении украинцев к контрабанде глава Гостаможни Максим Нефедов пытается узнать в фейсбуке.

      Обратите внимание: В Одесской области таможенники изъяли 8 тысяч контрабандных кубиков Рубика: фото

      Я уже знаю, что в комментариях всегда много защитников контрабанды. Якобы, ну и что, надо же жить, и вообще не время бороться на границе, пока не решены другие вопросы в мире,
      – написал Нефедов.

      И обратился с вопросом, являются ли нормой такие перевозки 400 килограммов сыра и колбасы под настилом буса.

      контрабанда
      Нефедов спрашивает, нравится ли украинцам такая перевозка продуктов / Фейсбук Нефедова

      А далее приводит варианты ответа: да, нет, сам вожу.

      контрабанда
      Вес конфиската – 400 килограммов / Фейсбук Нефедова

      В комментариях украинцы возмущаются, обращают внимание, что это не самая важная проблема. Говорят, что даже такие товары лучше аналогичных украинских. Часто спрашивают, какова судьба таких продуктов. А кто-то на фото узнает марки, продукцию которых употребляет.

      контрабандаУкраинцы комментируют вопросы Нефедова об отношении к контрабанде / Фейсбук Нефедова

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Контрабанда Государственная таможенная служба Максим Нефедов
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