Вы за контрабанду или против: Нефедов объявил опрос – фото

Глава Гостаможни Максим Нефедов запустил в фейсбуке опрос. Спрашивает, украинцы за контрабанду продуктов или против. Иллюстрирует опрос не слишком эстетичным бусом, набитым сыром и колбасой.

Об отношении украинцев к контрабанде глава Гостаможни Максим Нефедов пытается узнать в фейсбуке.

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Я уже знаю, что в комментариях всегда много защитников контрабанды. Якобы, ну и что, надо же жить, и вообще не время бороться на границе, пока не решены другие вопросы в мире,

– написал Нефедов.

И обратился с вопросом, являются ли нормой такие перевозки 400 килограммов сыра и колбасы под настилом буса.



Нефедов спрашивает, нравится ли украинцам такая перевозка продуктов / Фейсбук Нефедова

А далее приводит варианты ответа: да, нет, сам вожу.



Вес конфиската – 400 килограммов / Фейсбук Нефедова

В комментариях украинцы возмущаются, обращают внимание, что это не самая важная проблема. Говорят, что даже такие товары лучше аналогичных украинских. Часто спрашивают, какова судьба таких продуктов. А кто-то на фото узнает марки, продукцию которых употребляет.

Украинцы комментируют вопросы Нефедова об отношении к контрабанде / Фейсбук Нефедова