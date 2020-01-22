Заключенный сбежал из бельгийской тюрьмы и прислал ей открытку: "Привет из Таиланда"
На адрес тюрьмы Бельгии поступила открытка от заключенного, который недавно сбежал. Он написал: "Привет из Таиланда".
Письмо было адресовано трем директорам, сообщает Het Laatste Nieuws. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью "Привет из Таиланда".
Было и такое: 82-летняя бабушка избила бодибилдера-вора, который вломился в ее дом
Об инциденте администрация тюрьмы сразу сообщила в полицию.
Как заключенному удалось сбежать
Валида Секкаки осудили за стрельбу и хранение оружия и наркотиков. 19 декабря ему и 4 другим заключенным удалось сбежать. По данным с камер наблюдения, сообщники перелезли через стену. Мужчинам даже удалось перерезать кабели сигнализации, которые были под напряжением.
Секкаки решился на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко.
Трех сообщников Секкаки поймали в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.
Из этой тюрьмы удалось бежать мужчинам/ Фото: Het Laatste Nieuws
Выбор редакции
-
Мама связала копию сына-подростка, потому что он начал проводить с ней меньше времени: фотосегодня , 16:23
-
Юный фристайлист принес Украине единственную награду Юношеских Олимпийских игр 2020сегодня , 15:25
-
Дело на 7,6 миллиарда гривен: олигарх Коломойский выиграл суд против НБУ и "Приватбанка"сегодня , 15:11