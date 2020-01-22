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      Заключенный сбежал из бельгийской тюрьмы и прислал ей открытку: "Привет из Таиланда"

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      Администрация тюрьмы сразу обратилась в полицию / tellerreport.com

      На адрес тюрьмы Бельгии поступила открытка от заключенного, который недавно сбежал. Он написал: "Привет из Таиланда".

      Письмо было адресовано трем директорам, сообщает Het Laatste Nieuws. В конверте лежал тюремный значок и открытка с надписью "Привет из Таиланда".

      Было и такое: 82-летняя бабушка избила бодибилдера-вора, который вломился в ее дом

      Об инциденте администрация тюрьмы сразу сообщила в полицию.

      Как заключенному удалось сбежать

      Валида Секкаки осудили за стрельбу и хранение оружия и наркотиков. 19 декабря ему и 4 другим заключенным удалось сбежать. По данным с камер наблюдения, сообщники перелезли через стену. Мужчинам даже удалось перерезать кабели сигнализации, которые были под напряжением.

      Секкаки решился на побег из тюрьмы из-за опасений экстрадиции в Марокко.

      Трех сообщников Секкаки поймали в течение нескольких часов. Четвертый был арестован в этом месяце в Неймегене.

      в'язниця тюрма бельгія
      Из этой тюрьмы удалось бежать мужчинам/ Фото: Het Laatste Nieuws

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Курьезные новости Полиция Криминальные новости Таиланд Бельгия
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