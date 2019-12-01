Выбежал с ребенком на руках и кричал о помощи, – Соболев рассказал детали стрельбы в Киеве

Депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, машину которого обстреляли сегодня в центре Киева, рассказал полиции о первых минутах инцидента.

За рулем автомобиля, по которому стреляли на улице Льва Толстого в Киеве, находился ресторатор и депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев. Это он лично подтвердил по телефону "ТСН".

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По его словам, он отъехал от ресторана "Марио" со своей семьей и остановился на светофоре. В этот момент он услышал выстрел. После этого сразу начала кричать его жена. На заднем сиденье находился малолетний сын депутата Александр.

Мужчина выбежал с ребенком на руках из машины и начал кричать о помощи. На место приехали медики, они положили малыша с огнестрельным ранением головы в "скорую", но, к сожалению, он умер по дороге в больницу.

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В Киеве неизвестные открыли огонь по внедорожнику Range Rover черного цвета. В этот момент в машине находился ребенок. К сожалению, от полученных травм он погиб на месте.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Льва Толстого и Тарасовской, а это самый центр столицы.

Из-за стрельбы полиция Киева ввела план "Сирена". Правоохранители разыскивают автомобиль, на котором, вероятно, скрылись злоумышленники. Предварительно, это Lexus.

По факту происшествия правоохранители начали уголовное производство по статье умышленное убийство.

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