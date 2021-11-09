Инцидент был исчерпан после того, как люди сломали шлагбаум медучреждения. Об этом сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

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К тому времени полиция определила, что опасности для жизни и здоровья медицинского персонала уже не было, потому что люди достигли своего и получили ту медицинскую помощь, которую они просили,

– сказал страж порядка.

Глава НПУ пояснил, не может выставить возле каждой больницы наряд полиции, который будет следить за правопорядком. По его словам, для этого не хватает личного состава.

Он добавил, что в "других, когда действительно будет существовать опасность для медицинского персонала и больных в больнице, полиция обязательно примет меры, для исправления сложной ситуации".

Обратите внимание! Рада 4 ноября приняла законопроект о выделении 800 миллионов гривен из госбюджета на кислородные станции в больницах. Инициативу рассматривали вне очереди.

Что известно о нападении на больницу