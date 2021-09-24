Выбили зубы экс-мэру Негодяеву: произошла драка чиновников из Одесской области – СМИ

В Одесской области в помещении совета Саратской объединенной территориальной общины подрались 2 чиновника. Как следствие, потерял зуб экс-мэр поселка и депутат от "Европейской Солидарности" Анатолий Негодяев.

СМИ об этом сообщили 24 сентября. Пострадавший якобы сражался с руководителем аппарата исполкома собрания Михаилом Тодоровым.

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Почему произошла драка

Впоследствии стало известно, что Негодяев пытался пройти на заседание земельной комиссии. Оно якобы проходило "за закрытыми дверями" в кабинете председателя ОТГ. При этом депутат рассказал, что согласно законодательству, не только имел право туда пойти, но и мог голосовать.

По словам потерпевшего, Тодоров физически препятствовал проходу, а потом вообще неожиданно нанес удар головой в лицо. Таким образом он якобы выбил эксимеру зуб и повредил нос.

Пошел снимать побои

Пострадавший уже прошел осмотр в местной больнице. После этого он пошел в полицию, чтобы пройти судебно-медицинское обследование и иметь справку о побоях. Анатолий Негодяев рассказал журналистам, что связывает эти события с сессией совета, на которой будут решать "земельные вопросы".

Однако, следует отметить, в Раде территориальной общины пока никак не комментировали этот инцидент. Соответственно, там все могло происходить не совсем так, как рассказал один из участников конфликта.

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Что известно о Негодяеве