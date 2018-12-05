"Выбор с рядом предпосылок": почему представитель президента в Крыму Бабин подал в отставку

Бывший представитель Президента Украины в Крыму Борис Бабин утверждает, что написал заявление об отставке по собственному желанию. По его словам, есть ряд оснований, которые повлияли на такое решение. В то же время экс-чиновник отметил, что заявление написал еще до того, как Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе.

Ранее 24 канал сообщал, что Президент Украины Петр Порошенко обнародовал указ, по которому уволил с должности своего постоянного представителя в Крыму Бориса Бабина . В то же время о причинах такого шага, как со стороны гаранта, так и самого Бабина никакой информации не было.

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Впоследствии Бабин все же заметил, что подал заявление об отставке еще до того, как Россия захватила украинские суда в Керченском проливе, пишет "Громадське".

"Это мой личный выбор, который имел ряд предпосылок. Я уверен, что продолжая выполнять свои обязанности в должности, это бы не привело к пользе", – подчеркивает бывший представитель Президента в Крыму.

Также Борис Бабин прокомментировал, связано ли его увольнении с тем, что он критиковал власть Херсонщины.

"Я уверен, что если бы была только проблема этой власти в стране, то увольняться было бы не очень разумно. Я не говорю, что этой проблемы нет, но она не является единственным основанием моего решения. Есть ряд оснований, связанных между собой", – говорит бывший чиновник.

При этом он добавил, что в ближайшие полгода не будет связывать свою жизнь с политикой.

К слову, должность постоянного представителя Президента Украины в Крыму Борис Бабин занимал с августа 2017 года. С 2014 года, после оккупации Россией полуострова, представительство президента в Крыму действует в Херсоне.