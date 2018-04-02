Выбор врача и подписание декларации: процедура и мифы

С 1 апреля в Украине начинается первый этап медицинской реформы.

Это кампания по выбору врача и подписанию декларации со специалистом. Фракция "Самопомич" в парламенте поддерживала такие изменения. Так как это едва ли не единственная понятная реформа, которая также дает шанс спасти здравоохранение от полного упадка.

Народный депутат Объединения "Самопомич" Ирина Сысоенко, которая присоединилась к разработке соответствующего законодательства, опровергает мифы и "фейки", которые сопровождают новации в медицине:

Нет временных ограничений и "последнего дня", чтобы выбрать своего врача; Выбор врача не определяется местом регистрации (прописки). Если в медицинском учреждении на вас давят или требуют подписать декларацию с врачом по месту регистрации, то сообщайте о таких фактах. Это незаконно; Декларацию можно подписать с любым врачом первичного звена (терапевт, семейный врач, педиатр), которому вы доверяете; Официальные декларации заполняются в электронном виде, а не "от руки"; В любой момент можно сменить одного врача на другого; Оплата средствами госбюджета за каждого пациента, с кем подписана декларация, должна начаться с 1 июля 2018 года.

Все эти пункты отмечает народный депутат Сысоенко.

Также она призывает при необходимости обращаться за разъяснениями по спорным вопросам в подкомитет парламента по вопросам контроля за реализацией медицинской реформы, который она возглавляет.

Подробно о процедуре подписания декларации смотрите в видео: