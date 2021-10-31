Речь идет об участке №631659 на улице Батуринской, 25. Женщине сделал замечания наблюдатель гражданской сети, однако она его проигнорировала и заявила, что никуда не уйдет с рабочего места.
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Лишние люди на многих участках
Кроме того, в других местах голосования также присутствовали люди, которые не должны были бы там быть. Это сотрудники ГСЧС. Люди в форме также безосновательно сидели на нескольких участках.
На одном из участков безосновательно находились сотрудники ГСЧС / Фото опоры
Кто имеет право присутствовать на голосовании
Исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть на участке во время волеизъявления, предусмотрен Избирательным кодексом Украины. В частности, это:
- члены комиссий высшего уровня;
- представители Службы распорядителя Государственного реестра избирателей;
- кандидаты на соответствующих выборах, их доверенные лица;
- уполномоченные лица партий (организаций партий);
- официальные наблюдатели от кандидатов, партий (организаций партий);
- официальные наблюдатели от общественных организаций, получившие разрешение на присутствие на выборах;
- официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций;
- представители средств массовой информации.
Что надо знать о выборах мэра Харькова
Выборы мэра Харькова были назначены на 31 октября 2021 года из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса. Его не стало из-за осложнений коронавирусной болезни в декабре 2021 года.
За кресло нового мэра сейчас борются 10 кандидатов, среди которых – заместитель Кернеса Игорь Терехов и экс-нардеп Михаил Добкин.
В первые несколько часов голосования на избирательных участках уже зафиксировали ряд нарушений: это и заблаговременные заседания комиссий, и недопуск наблюдателей, и фотографирование бюллетеней избирателями, и голосование двух человек в одной кабинке и тому подобное.