На выборах мэра в Харькове заметили охранницу, которая следила за голосованием через камеры
Источник:сайт ОПОРЫ
На одном из избирательных участков Харькова, где 31 октября проходят выборы мэра, зафиксировали серьезное нарушение. Там сидела охранница, которая следила за всем через камеры видеонаблюдения.
Речь идет об участке №631659 на улице Батуринской, 25. Женщине сделал замечания наблюдатель гражданской сети, однако она его проигнорировала и заявила, что никуда не уйдет с рабочего места.
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Лишние люди на многих участках
Кроме того, в других местах голосования также присутствовали люди, которые не должны были бы там быть. Это сотрудники ГСЧС. Люди в форме также безосновательно сидели на нескольких участках.
На одном из участков безосновательно находились сотрудники ГСЧС / Фото опоры
Кто имеет право присутствовать на голосовании
Исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть на участке во время волеизъявления, предусмотрен Избирательным кодексом Украины. В частности, это:
- члены комиссий высшего уровня;
- представители Службы распорядителя Государственного реестра избирателей;
- кандидаты на соответствующих выборах, их доверенные лица;
- уполномоченные лица партий (организаций партий);
- официальные наблюдатели от кандидатов, партий (организаций партий);
- официальные наблюдатели от общественных организаций, получившие разрешение на присутствие на выборах;
- официальные наблюдатели от иностранных государств и международных организаций;
- представители средств массовой информации.
Что надо знать о выборах мэра Харькова
Выборы мэра Харькова были назначены на 31 октября 2021 года из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса. Его не стало из-за осложнений коронавирусной болезни в декабре 2021 года.
За кресло нового мэра сейчас борются 10 кандидатов, среди которых – заместитель Кернеса Игорь Терехов и экс-нардеп Михаил Добкин.
В первые несколько часов голосования на избирательных участках уже зафиксировали ряд нарушений: это и заблаговременные заседания комиссий, и недопуск наблюдателей, и фотографирование бюллетеней избирателями, и голосование двух человек в одной кабинке и тому подобное.