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На выборах мэра Киева я поддержу кандидата от "Слуги народа", – Зеленский

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Зеленский о мэрах Киева
Зеленский о мэрах Киева / chronicle.znaj.ua

Владимир Зеленский заявил, что на выборах городского головы Киева поддержит кандидата от партии "Слуга народа". Кого именно, определят праймериз, которые обязательно состоятся.

Праймериз среди кандидатов в мэры Киева будут, сообщил на пресс-конференции президент Владимир Зеленский, пишет 24 канал.

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По словам президента, в них примут участие не только депутаты партии, но и независимые люди, которые готовы бороться на открытых праймериз.

На выборах мэра я буду поддерживать кандидата от партии "Слуга народа",
– отметил Зеленский.

И добавил, кого именно, пока неизвестно. Лучшего кандидата определят по результатам праймериз.

Что известно о просьбе "Слуги народа" насчет праймериз

Что такое праймериз?Тип голосования, в котором выбирают одного кандидата от партии. Впоследствии между представителями партий проходит обычное голосование. Смысл праймериз состоит в том, чтобы кандидаты от одной партии не отбирали друг у друга голоса на основных выборах, поскольку их электорат обычно близок.

Что известно о выборах мэра Киева

  • Местные выборы должны состояться 25 октября 2020 года. Украинцы будут выбирать мэров и сельских голов, депутатов местных, районных и областных советов, председателей районных и областных советов.
  • Согласно исследованию группы "Рейтинг", среди кандидатов на должность городского головы Киева жители столицы больше всего поддерживают Виталия Кличко. За него готовы проголосовать почти 40% киевлян.

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Автор: Наталия Пристанская
Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Слуга народа Владимир Зеленский Местные выборы 2020
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