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      Выборов в ОРДЛО не будет, но есть идея разделения на секторы, – директор "Интерфакс-Украина"

      - Читати новину українською
      Александр Мартиненко / detector.media

      Об идее совместного патрулирования на Востоке Украины власть говорит уже два года. Это одна из частей плана министра внутренних дел Арсена Авакова. Однако сейчас эта тема не является главной в минской группе и практически не обсуждается. Вероятно, это может касаться и выборов на временно оккупированных территориях.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал генеральный директор "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

      Кстати: В России отреагировали на идею совместного патрулирования Украины и боевиков на Донбассе

      Он рассказал, что идею совместных патрулей поддерживают для рассмотрения в Германии и Франции, а реакцию России невозможно угадать.

      Я сразу скажу, что выборов по всей территории ОРДЛО, конечно, не будет никаких. А попытка разделить эти территории на сектора – сначала маленькие, в селе или районе ввести этот режим и посмотреть, как оно работает – то такая идея с украинской стороны есть,
      – отметил Мартыненко.

      Директор "Интерфакс - Украина" также добавил, что план совместного патрулирования, вероятно, активизирован не будет, но это демонстрирует попытки команды Зеленского найти шаги для решения.

      Что предполагает идея совместных патрулей на Донбассе?
      Эту идею озвучил Президент Украины Владимир Зеленский на конференции в Мюнхене. Главная суть заключается в том, чтобы линию разграничения на Донбассе контролировали совместно украинские военные, ОБСЕ и "представители оккупированных территорий". В то же время президент не уточнял, о ком именно идет речь.

      Об этом много раз слышали и от представителей предыдущей власти. Этот вопрос обсуждали во время последнего нормандского саммита, который прошел в Париже 9 декабря. Также он стоит на повестке дня Трехсторонней контактной группы в Минске.

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      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Новости политики ОБСЕ Оккупированные территории Новости Донецка Новости Луганска Война на Донбассе
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