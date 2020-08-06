Независимые наблюдатели в Беларуси бьют тревогу: явка в первый день выборов завышена от 1,5 до 8 раз. Количество наблюдателей существенно уменьшили, а независимых активистов задерживают прямо на участках.

Официальные данные о досрочном голосовании в Беларуси существенно отличаются от реальной картины. Об этом заявили наблюдатели гражданской инициативы "Честные люди", сообщает Интерфакс.

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Неутешительные выводы сделали на основе анализа данных 605 участков (всего в Беларуси 5767 избирательных участков – 24 канал). Наблюдатели сообщают, что только в Минске на трех участках явка была завышена почти в восемь раз.

Есть основания считать, что как минимум на десятках участков по всей стране данные официальных протоколов даже близко не соответствуют действительности,

– заявили наблюдатели.

По данным ЦИК Беларуси, 4 августа явка избирателей составила 4 471 лицо. Независимые наблюдатели подсчитали, что в этот день на участок пришли 22 149 человек. Следовательно в официальных документах явка завышена в полтора раза. Общая явка в первый день досрочного голосования составила 4,98%, за два дня – 12,75%.

Независимых экспертов задерживают

В первые дни досрочного голосования на избирательных участках начался ряд задержаний. Под удар попали независимые наблюдатели из разных городов Беларуси. Накануне ЦИК приняла решение, что на каждом участке могут присутствовать не более трех наблюдателей. Такое решение аргументируют эпидемиологической ситуацией в стране. Однако беларусские правозащитники заявляют, что это создает тепличные условия для манипулирования. Теперь действующая власть сможет сделать избирательный процесс еще более закрытым.

Что известно о выборах в Беларуси: