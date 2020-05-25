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Выборы в Киеве: почему Слуга народа выдвинет в мэры Александра Ткаченко

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Слуга народа выдвинет в мэры Александра Ткаченко – новости Киева
Почему именно Ткаченко "Слуга народа" выдвинет в мэры Киева / LIGA.net

Местные выборы стремительно приближаются, и "Слуге народа" нужно определяться со своим кандидатом в Киеве. Скорее всего, учитывая определенные аргументы, им станет Александр Ткаченко.

"Слуга народа" выдвинет на пост мэра столицы именно Александра Ткаченко. Об этом говорится в статье издания "Наш Киев".

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В 2019-м Ткаченко почти выгнал Виталия Кличко с киевской мэрии. Эксперты считают, что вторая попытка при полной поддержке со стороны президента Зеленского и партии "Слуга народа", будет удачной.

Какие аргументы в поддержку именно Ткаченко?

Президент Владимир Зеленский лично доверяет Александру Ткаченко. Это результат сотрудничества "Квартала 95" и телекомпании "1+1", которой руководил Ткаченко. Президент ценит управленческий опыт Ткаченко, а из интервью Янины Соколовой ясно, что идея с новогодним обращением Зеленского принадлежит именно Ткаченко.

Сам Ткаченко называет свои отношения с Зеленским дружескими. По словам источника издания в Офисе Президента, Зеленский также высоко ценит высокую надежность Александра Ткаченко.

В отличие от других потенциальных кандидатов на партийных праймериз, он ни разу публично не поставил под сомнение авторитет президента и доверие к нему украинцев. Итак, Ткаченко для Зеленского – политический партнер, на которого можно положиться.

Рейтинг Александра Ткаченко. Согласно данным опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в апреле 2020 года, при условии проведения выборов в ближайшее время Ткаченко поддержали бы 8,8% киевлян. Эксперты считают такие стартовые позиции достаточно неплохими.

Ткаченко
Ткаченко лично доверяет Зеленский / Фото depo.ua

Если Ткаченко станет единым кандидатом от "Слуги народа" и получит полную публичную поддержку президента Владимира Зеленского, его рейтинг будет стремительно расти. В этом случае Александр Ткаченко гарантированно выходит во второй тур на поединок с Виталием Кличко.

К слову На выборах мэра Киева я поддержу кандидата от "Слуги народа", – Зеленский

Рейтинг других потенциальных кандидатов от президентской партии ниже статистической погрешности (а это обычно 2-2,5% – 24 канал). Более того, социологи отмечают, что именно Ткаченко сложный конкурент для Кличко во втором туре выборов. Источники сообщают, что и среди партийцев в него наибольшая поддержка.

Высокий авторитет Ткаченко в украинских и столичных бизнес-кругах. По прогнозам экспертов, до октября 2020 года в Украине ожидается серьезный экономический спад во всех секторах. Это означает массовые банкротства предприятий, особенно среди малого и среднего бизнеса, а также высокий уровень безработицы.

В таких условиях всесторонняя поддержка бизнеса и умение найти общий язык с предпринимателями – важны для будущего кандидата в мэры Киева. Александр Ткаченко руководит гуманитарным Комитетом ВРУ.

Именно он разработал законопроект №3377 о поддержке креативных индустрий.

В составе рабочей группы при Кабмине он курирует вопросы помощи малому и среднему бизнесу, который составляет почти 54% ВВП Украины.

Очевидно, что должность мэра для него не политическая, а идейная история. Уже сейчас он вместе с активистами борется с загрязнениями, которые провоцирует Дарницкая ТЭЦ, работая на угле. Раскрывая схемы столичной власти, он параллельно готовит полноценную экологическую стратегию для Киева.

Автор: Даша Птаховська
Теги: Новости Украины Новости Киева Местные выборы 2020 Александр Ткаченко Слуга народа Новости политики
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