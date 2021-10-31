Выборы мэра Харькова: на участках фиксируют первые нарушения

В Харькове 31 октября выбирают мэра города в первом туре. Во время волеизъявления уже было выявлено первое правонарушение.

Как правило, правоохранители чаще всего фиксируют случаи фотографирования бюллетеней и недостаточное количество ящиков для голосования. На участках уже зафиксировано несколько правонарушений.

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Первые правонарушения

Не пустили наблюдателей

Источник: Общественный Харьков

На двух спецучастках города не пускали наблюдателей. На участках в Городском перинатальном центре и роддоме №7 от наблюдателей "Опоры" требовали COVID-документы – сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Наблюдатели обратились к руководству Территориальной избирательной комиссии и после получасовых переговоров их допустили на участки.

Координатор "Опоры" Николай Зинченко добавил, что в Избирательном кодексе наличие таких документов не прописано. Все, что нужно иметь – удостоверение личности и наблюдателя.

Фотографировал бюллетень

Источник: телеграм-канал "Харьков Life"

Первое нарушение зафиксировали на избирательном участке №631692 на улице Луи Пастера. Наблюдатели заметили мужчину, который фотографировал свой избирательный бюллетень. На участок вызвали правоохранителей.

Полиция задержала правонарушителя.



Правоохранители на выборах в Харькове / Фото Национальной полиции

На двоих одна кабинка

Источник: телеграм-канал "Труха"

Еще одно нарушение зафиксировали наблюдатели утром на участках. В одну кабинку вошли сразу два человека.



Два избирателя зашли в одну кабинку / Фото телеграм-канала "Труха"

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Выборы мэра Харькова: коротко

В Харькове назначили внеочередные выборы мэра после того, как Геннадий Кернес, 25 октября 2020 года в третий раз ставший главой города, умер.

О смерти политика из-за коронавируса сообщили 17 декабря 2021 года, а 24 февраля 2021 года полномочия покойного официально прекратили.

В Раде назначено голосование за должность харьковского мэра на 31 октября 2021 года. Свои кандидатуры на волеизъявление зарегистрировали 10 человек.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала