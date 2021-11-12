В Новобаварском районе наблюдатели обнаружили расхождение в количестве голосов в пользу Игоря Терехова. Поэтому "Опора" подала апелляционную жалобу, чтобы голоса перечислили.

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Суд подтверждает расхождение

Апелляционный суд отклонил 11 ноября третью и последнюю апелляционную жалобу "Общественной сети "Опора".

Координатор "Опоры" в Харьковской области Николай Зинченко говорит, что суд подтверждает расхождение, но отказывает в пересчете голосов. По мнению Зинченко, судьи не хотят брать ответственность за доказательство того, какие голоса точно были отданы за каких кандидатов.

Отказали по формальным требованиям, мол, если мы хотели бы что-то обжаловать, то должны это делать до момента сдачи документации, но наше нарушение было зафиксировано после того, как документация была сдана,

– сказал Николай Зинченко.

Координатор "Опоры" в Харьковской области добавил, что дальше они будут сотрудничать с Нацполицией по расследованию фальсификаций.

20 жалоб от Добкина

От имени кандидата в мэры Михаила Добкина в апелляционный суд поступило около 20 жалоб. Пока осталось рассмотреть 2 жалобы, по остальным искам уже отказали.

Представитель кандидата Артур Мартин говорит, что еще 70 исков они подали в суд первой инстанции, но тоже отказали.

132 участка — это иски, где мы обнаружили нарушения транспортировки, распаковки документов. Что касается фальсификации, она происходила на 65 участках,

— сказал Мартин.

Добкин в общей сложности подал 90 исков в суд / Фото Суспільного

Представители районных ТИК, а также Игоря Терехова в суде отрицали фальсификации.