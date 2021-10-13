Добкин – второй, Терехов – предпоследний: обнародовали бюллетени выборов мэра Харькова
Источник:Newsroom
Обнародовали бюллетени, по которым харьковчане 31 октября будут выбирать нового мэра. Кроме этого, стало известно, какой уровень защиты на них будет.
Бюллетени обнародовали с постановлением, которое появилась на сайте горсовета 13 октября. Благодаря этому документу горожане узнали, какой номер получил каждый из кандидатов.
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Какую делают защиту от подделки
В тексте постановления говорится, что каждый бюллетень будет иметь защиту от подделки. В частности, на них сделают цветные изображения волнистых линий. Толщина каждого элемента будет минимум 0,1 миллиметра.
В каком порядке будут кандидаты:
- Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;
- Добкин Михаил Маркович – советник ОО "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;
- Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;
- Мустафаева Алина Эльмановна – директор ООО "Эко-кар", самовыдвиженка;
- Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;
- Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария";
- Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;
- Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор ООО "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";
- Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";
- Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.
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Почему кандидатов стало меньше
Сначала зарегистрировали больше потенциальных мэров. Однако 5 октября один из кандидатов Валерий Говоров сообщил, что отзывает свою кандидатуру. Этот политик является членом пророссийской партии ОПЗЖ, а также депутатом Харьковского облсовета. Но, следует отметить, в мэры Говоров баллотировался как самовыдвиженец.
А уже 11 октября сообщил об аналогичном решении и глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика. Он сказал, что не хочет продолжать борьбу, поскольку не выиграет. Также добавил, что планирует поддержать одного из кандидатов. Однако тогда еще не знал, кого именно.