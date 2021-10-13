Добкин – второй, Терехов – предпоследний: обнародовали бюллетени выборов мэра Харькова

13 октября 2021 , 18:06
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Newsroom

Обнародовали бюллетени, по которым харьковчане 31 октября будут выбирать нового мэра. Кроме этого, стало известно, какой уровень защиты на них будет.

Бюллетени обнародовали с постановлением, которое появилась на сайте горсовета 13 октября. Благодаря этому документу горожане узнали, какой номер получил каждый из кандидатов.

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Какую делают защиту от подделки 

В тексте постановления говорится, что каждый бюллетень будет иметь защиту от подделки. В частности, на них сделают цветные изображения волнистых линий. Толщина каждого элемента будет минимум 0,1 миллиметра.

В каком порядке будут кандидаты:

  1. Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец;
  2. Добкин Михаил Маркович – советник ОО "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец;
  3. Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец;
  4. Мустафаева Алина Эльмановна – директор ООО "Эко-кар", самовыдвиженка;
  5. Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец;
  6. Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария";
  7. Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец;
  8. Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор ООО "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность";
  9. Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков";
  10. Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.

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Почему кандидатов стало меньше

Сначала зарегистрировали больше потенциальных мэров. Однако 5 октября один из кандидатов Валерий Говоров сообщил, что отзывает свою кандидатуру. Этот политик является членом пророссийской партии ОПЗЖ, а также депутатом Харьковского облсовета. Но, следует отметить, в мэры Говоров баллотировался как самовыдвиженец.

А уже 11 октября сообщил об аналогичном решении и глава "Партии пенсионеров" Николай Кукурика. Он сказал, что не хочет продолжать борьбу, поскольку не выиграет. Также добавил, что планирует поддержать одного из кандидатов. Однако тогда еще не знал, кого именно.

Автор: Олександр Марчак