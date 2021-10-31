Как проходят выборы в Харькове: все детали, фото

Харьковчане 31 октября выбирают городского главу. В 8:00 открылись избирательные участки. За кресло мэра борются 10 кандидатов.

Данные о явке обнародуют позже. Впрочем, судя по фото, утром на участках людей было немного. Проголосовать харьковчане могут до 20:00. За порядком и безопасностью во время выборов следят больше 2 тысяч полицейских.

Кстати Интриги не вижу, – в институте социсследований спрогнозировали нового мэра Харькова

Как начался избирательный день

По данным правоохранителей, голосование начали вовремя на всех участках, кроме одного. Пресс-секретарь полиции Харьковщины Елена Баранник рассказала, что речь идет об участке в роддоме на Салтовке. Все-из-за того, что заболели двое членов комиссии. По состоянию на 9:08 работу участка удалось начать.

Как проходит голосование за мэра Харькова / Фото Суспільного, Нацполиции, "Чесно"

По состоянию на 12:00 проголосовали не менее 2 кандидатов в мэры Харькова – Михаил Добкин (советник общественной организации "Наш дом Харьков", самовыдвиженец) и Игорь Терехов (секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков").



Добкин во время голосования / Фото Telegraf



Терехов проголосовал на выборах мэра Харькова / Фото "Объектив"

Голосовать можно не только на участках

Напомним, что голосовать на выборах в Харькове могут даже больные. Пациенты стационарных отделений смогут принять участие в выборах, придя на участок, который работает в их больнице. А тем, кто не может ходить, бюллетени и урны будут приносить прямо в палату. Кроме этого, будет проходить и голосование по месту жительства. К этим людям представители избирательной комиссии будут приходить в специальных костюмах.

Какие нарушения зафиксировали на выборах в Харькове

Как отметили наблюдатели ОПОРЫ, больше всего нарушений на выборах в Харькове – процедурные. Например, в примерно 25% избирательных участков утреннее заседание начали заранее. В то же время не на всех участках вели протокол заседания. "Это проблема, так как в него вносят данные, важные для этапа подсчета голосов", – сообщила глава правления организации Ольга Айвазовская.

По информации ОПОРЫ, в Харькове в начале дня зафиксировали большее количество процедурных нарушений по сравнению округами на Херсонщине и Черкасщине, где выбирают нардепов.

На участке №631626 (улица Туркестанская, 1) зафиксировали голосование вдвоем в одной кабинке. Это запрещено Избирательным кодексом Украины.



Одно из нарушений на выборах в Харькове / Фото ОПОРА

Нарушения выявили и на специальном участке в Городском перинатальном центре. Сначала туда не впускали наблюдательницу ОПОРЫ. Когда ей все-таки удалось попасть внутрь, женщина выяснила, что открывали сейф и доставали из него бюллетени без кворума среди членов УИК. Так как из 10 членов присутствовали только 5. Впоследствии кворум все же удалось обеспечить.

На участке №631692, обустроенном на улице Луи Пастера, правоохранители задержали мужчину по подозрению в фотографировании бюллетеня. 39-летнего харьковчанина доставили в отделение полиции, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

На избирательном участке №631659 наблюдатели ОПОРЫ заметили женщину-охранницу, которая смотрит в камеры наблюдения. Когда ей сказали, что она не имеет права находиться там, женщина ответила, что никуда не уйдет. Мол, она находится на своем рабочем месте. Еще на нескольких участках зафиксировали сотрудников Государственной службы чрезвычайных ситуаций. Люди в форме сидели прямо на участках.



Посторонние люди на избирательных участках в Харькове / Фото ОПОРЫ

Почему в Харькове проходят выборы

Выборы мэра Харькова проходили 25 октября 2020 года. Тогда выиграл Геннадий Кернес. В целом это должна была быть его третья каденция.

Однако еще до момента провозглашения мэром он почти 2 месяца не появлялся на публике. Оказалось, что политик лечился от осложнений коронавируса в Германии.

Первое заседание нового созыва горсовета провели без Кернеса. Уже 17 декабря 2021 года сообщили, что политик умер.

Полномочия экс-мера официально прекратили только 24 февраля 2021 года. В Верховной Раде планировали провести выборы в марте, но затем выбрали окончательную дату – 31 октября 2021 года.

Теперь есть 10 кандидатов в мэры. Среди них секретарь городского совета Игорь Терехов и бывший городской глава Михаил Добкин.



Кандидаты в мэры Харькова / Инфографика 24 канала