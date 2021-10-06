Саша Псих, женщина, Добкин или Терехов: кто планирует заменить Кернеса на посту мэра Харькова

Харьковская избирательная комиссия завершила принимать документы кандидатов на должность мэра. Всего зарегистрировались 12 человек: 11 мужчин и 1 женщина.

Выборы мэра Харькова состоятся 31 октября. Среди претендентов – экс-судья, блогер, военный, правоохранители и бизнесмены. Журналисты 24 канала собрали краткую биографию кандидатов.

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Дмитрий Маринин

Маринин родился в 1967 году в Донецке. Последние 34 года кандидат живет в Харькове. Он получил три высших образования. К тому же является аспирантом кафедры регионального развития и местного самоуправления в Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Маринин работал в органах внутренних дел. Потом занимался предпринимательством. В 2010 – 2011 годах – советник Харьковского городского головы Геннадия Кернеса по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

Кандидат был членом "Партии регионов", но в 2012 году его исключили "за нарушение устава и программы партии". Тогда же он перешел в оппозицию к Кернесу. В 2010 – 2015 годах – депутат Харьковского городского совета VI созыва.



Дмитрий Маринин претендует на должность мэра Харькова / Фото из Фейсбука депутата

В октябре 2013 года Дмитрия Маринина заподозрили в хищении более 160 тысяч гривен во время работы в "Жилкомсервисе". Через 3 года политика приговорили к 3 годам лишения свободы.

Депутат сразу же подал апелляцию, после чего его оправдали. К тому же ему выплатили 300 тысяч морального вреда из-за незаконного преследования в течение 5 лет. На выборы идет как самовыдвиженец.

Константин Немичев

Константин Немичев родился в Харькове в 1996 году. Он окончил Харьковский национальный университет строительства и архитектуры по специальности "строительство" в 2020 году. Немичев был участником Революции Достоинства и участвовал в защите Харькова от пророссийского мятежа весной 2014 года.

В 2014 – 2016 годах служил в батальоне и полку "Азов", где получил звание сержанта. К тому же, мужчина участвовал в боях за Широкино, обороне Мариуполя.



Константин Немичев среди кандидатов в мэры Харькова / Фото Depo.Харьков

В январе 2018 года Немичева назначили председателем Харьковской областной ячейки политической партии "Национальный корпус". В 2019 году баллотировался в Верховную Раду, но не прошел. В 2021 году – избран председателем Общественного совета при Харьковской облгосадминистрации.

Алина Мустафаева

Мустафаева – единственная женщина, которая баллотируется на выборы мэра Харькова. Она родилась в Харькове в 1992 году. Кандидатка получила высшее медицинское образование в Национальном университете Каразина.

В 2015 году занимала должность директора компании "Экокар", которое предоставляет в аренду авто. В 2017 году – заместитель директора компании "Автоэнтерпрайз", владельцем которой является скандальный политик Дмитрий Никонов.

В июне Дмитрий Никонов ударил мужчину в Харькове, потому что тот отказался припарковаться в другом месте. После этого достал травматический пистолет и выстрелил в землю, случайно ранив оппонента в палец ноги.

В 2020 году Мустафаева стала депутатом от партии "Слуга народа" в Харьковском городском совете. Сразу после выборов устроилась на скорую и купила элитную квартиру за 4 миллиона гривен.

Интересно, что Мустафаева баллотируется на выборы как самовыдвиженец, а не в роли представителя "Слуги Народа".



Алина Мустафаева планирует стать мэром Харькова на выборах в 2021 году / Фото Depo.Харьков

Игорь Терехов

Терехов родился в Харькове в 1967 году. Окончил местный инженерно-строительный институт по специальности "Промышленное и гражданское строительство" в 1990 году. В 2006 году получил еще одно образование в Харьковском институте управления при Президенте Украины.

Изначально кандидат работал на предприятиях, связанных с изготовлением кондиционеров. С 1999 года по 2006 год был главой управления по вопросам предпринимательства, начальником управления потребительского рынка Харьковского городского совета.

С 2007 года – заместитель председателя Харьковской облгосадминистрации, а с 2010 года – заместитель Харьковского городского головы Геннадия Кернеса. С 2015 года – первый заместитель Кернеса.



Игорь Терехов – среди кандидатов в мэры Харькова / Фото Depo.Харьков

Терехов стал секретарем Харьковского городского совета в 2020 году. Тогда же и исполняет обязанности мэра Харькова после смерти Геннадия Кернеса. На выборы баллотируется от партии "Блок Кернеса – Успешный Харьков!"

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Виктор Величков

Кандидаты в мэры родился в 1957 году. Образование Величков получил высшее. До 2018 года занимал должность генерального директора фирмы "Агропартнер", занимающейся выращиванием зерновых, бобовых культур и семян масличных культур.

Жил в городе Лозовая Харьковской области. Был депутатом Лозовского городского совета. Входил в Партию социалистов и в "Партию регионов". Сейчас пенсионер. Баллотируется как самовыдвиженец.



Виктор Величков хочет стать мэром Харькова / Фото Newsroom

Николай Кукурика

Кукурика родился в 1963 году в Петропавловске в Казахстане. Образование получил высшее. Кандидат является председателем Партии Пенсионеров Украины. Трижды баллотировался в Верховную Раду (в 2006, 2007 и 2019 годах).

Также баллотировался в харьковский горсовет (в 1998, 2002, 2015 и 2020 годах), но ни разу его не выбирали.



Николай Кукурика претендует на должность мэра Харькова / Фото из Фейсбука кандидата

Михаил Добкин

Кандидат в мэры родился в Харькове в 1970 году. Добкин окончил университет внутренних дел и экономический университет Кузнеца. В 1998 году его избрали депутатом Харьковского горсовета. В 2002 – 2006 годах был народным депутатом Украины IV созыва и VIII созыва (2014 – 2019).

Добкин был членом "Партии регионов". В 2006 – 2010 годах – мэр Харькова, в 2010 – 2014 годах – председатель Харьковской ОГА.



Михаил Добкин планирует стать мэром Харькова / Фото Depo.Харьков

Во время Революции Достоинства резко критиковал Евромайдан. Добкин приходил на сессию облсовета в футболке с надписью "Беркут".

В 2014 году баллотировался на пост Президента Украины, где набрал около 3% голосов. В 2017 году Добкина обвинили в коррупции и лишили депутатской неприкосновенности по представлению из-за подозрений в махинациях с землей. К тому же политик фигурирует в уголовном производстве по фактам хищения земли в Харькове по так называемой "кооперативной схеме". Судебные слушания продолжаются до сих пор.

Добкин идет на выборы самовыдвиженцем. Однако уже после регистрации его поддержала партия ОПЗЖ.

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Александр Кондрусик

Кандидат родился в 1969 году. Мужчина окончил Харьковский педагогический университет имени Сковороды. Он живет в Харькове и занимается психологией.

Автор Facebook-канала "Саша Псих – политика, как она есть". В 2020 году – член партии "Наш край". Выступает против введения рынка земли, языкового закона и считает Майдан государственным переворотом. Сторонник политики партии ОПЗЖ. Называет себя "первым нетехническим кандидатом".

В 2020 году баллотировался в харьковский городской совет по спискам партии "Наш край", однако не прошел. Баллотируется как самовыдвиженец.



Александр Кондрусик является кандидатом в мэры Харькова / Фото из Фейсбука претендента

Владимир Плетнев

Родился в Харькове в 1961 году. Плетнев окончил Харьковский юридический институт Дзержинского. Работал слесарем, служил в органах внутренних дел.

В 1991 – 2011 годах работал судьей Киевского районного суда Харькова. В 2011 – 2018 годах – судья Апелляционного суда Харьковской области.

С 2019 года работает адвокатом. С 2018 года по сегодняшний день является президентом общественной организации "Ассоциация судей Харьковской области". Член политической партии "Партия Шария". В 2020 году его избрали депутатом Харьковского городского совета VIII созыва. На выборы идет как представитель "Партии Шария".



Владимир Плетнев баллотируется в мэры Харькова / Фото MediaPort

Как судья участвовал в резонансных делах. Оставил в силе пожизненный приговор Артему Дериглазову, обвиняемому в убийстве милиционера в Харькове в 2010 году. Коллегия судей под председательством Плетнева отпустила на волю Тиграна Енгибаряна, который насмерть сбил на пешеходном переходе человека и скрылся с места ДТП.

Сергей Ряполов

Ряполов родился в 1981 году. Учился экономической кибернетике, затем работал предпринимателем и менеджером на строительстве нефтеперерабатывающей станции. Баллотировался в Харьковский горсовет предыдущих созывов, но его не избрали.

Сергей Ряполов – один из двух пострадавших в деле против бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, которых обвинили в похищении и избиении участников харьковского Евромайдана в январе 2014 года. По указанному делу продолжается суд. На выборы идет как самовыдвиженец.



Ряполов Сергей – среди претендентов на должность мэра Харькова / фото из Фейсбука кандидата

Александр Скорик

Родился в 1975 году в селе Богодуховского района Харьковской области. В 2009 году окончил Харьковский национальный аграрный университет Докучаева по специальности "агроном". С августа 2000 года – частный предприниматель, а с 2017 года – генеральный директор комбината "Мясной".

Член политической партии "Европейская Солидарность". 25 октября 2020 года Скорика избрали депутатом Харьковского областного совета. 4 сентября 2021 года городская и областная Харьковская партийная организация "Европейской Солидарности" выдвинула Скорика кандидатом на выборы мэра Харькова.



Александр Скорик является кандидатом в мэры Харькова / Фото из Фейсбука Скорика

Денис Ярославский

Ярославскому – 39 лет. Он окончил Харьковский институт бизнеса и менеджмента по специальности "финансы" и Харьковский университет внутренних дел по специальности "право". С 2004 года начал службу в органах внутренних дел в должности участкового инспектора. С 2020 года работает юристом в Харьковском проектном институте. На парламентских выборах 2019 года баллотировался как беспартийный, но не прошел. В 2020 году баллотировался в мэры Харькова как самовыдвиженец.

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Ярославский на выборах мэра Харькова в 2021 году / Фото из фейсбука Ярославского