Появились первые результаты выборов мэра Харькова

11:45

Первая районная комиссия подсчитала голоса жителей Новобаварского района. Здесь уверенно побеждает Игорь Терехов, за которого проголосовали более 14 тысяч человек. Второе место занимает Михаил Добкин с вдвое меньшим результатом.