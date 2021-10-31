Всего за кресло главы города соревновались 10 кандидатов. Среди них – девять мужчин и одна женщина. Примерно в 20 часов обнародовали результаты 2 из 3 проведенных экзитполов.

Акутальное Мустафаева, Добкин или Терехов: кто планирует заменить Кернеса на посту мэра Харькова

Кого и насколько поддержали харьковчане: данные экзитпола от "Центр социальный мониторинг"

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 51%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 5,1%.

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) – 3,0%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 2,5%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 1,4%;

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец) – 0,8%;

Виктор Величков (самовыдвиженец) – 0,3%;

Сергей Ряполов (самовыдвиженец) – 0,2%.

Против всех – 0,8%

Этот экзитпол проводили на 100 случайно выбранных участках. "Центр социальный мониторинг" прежде всего спрашивал о том, кого люди избрали, каков их возраст и социальный статус. Также спрашивали, кого выберут, если будет 2 тур. Всего опросили за этот день более 13 тысяч человек.

Кого и насколько поддержали харьковчане: данные экзитпола New Image Marketing Group

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 53,8%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 24,5%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,7%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 5,3%;

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) – 3,4%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 1,5%.

Это социологическое исследование проводили по заказу общественной организации "Комитет избирателей Украины". Специалисты Харьковской Социологической сети, Human Research и New Image Marketing Group опрашивали 7 490 людей на 70 случайно выбранных участках.

Выборы в Харькове: предыстория

Выборы назначили из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса в декабре 2020 года.

Сначала в них должны были участвовать 13 кандидатов, но трое сняли свои кандидатуры. Первой из гонок вышел член пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Говоров.

После него об отказе от баллотирования объявили лидер Партии пенсионеров Николай Кукирка и блогер Александр Кондрусик (Саша Псих).

За неделю до голосования в опросе харьковчане определили двух лидеров – ими были Терехов и Добкин.



Экзитполы назвали вероятные результаты выборов мэра Харькова / Инфографика 24 канала