Выборы мэра Харькова: Терехов набирает более 50% – экзитполы

В Харькове 31 октября состоялись выборы мэра Харькова. По результатам экзитполов, фаворитом горожан стал Игорь Терехов. Он обошел ближайшего конкурента примерно на 23 процента.

Всего за кресло главы города соревновались 10 кандидатов. Среди них – девять мужчин и одна женщина. Примерно в 20 часов обнародовали результаты 2 из 3 проведенных экзитполов.

Акутальное Мустафаева, Добкин или Терехов: кто планирует заменить Кернеса на посту мэра Харькова

Кого и насколько поддержали харьковчане: данные экзитпола от "Центр социальный мониторинг"

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 51%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 27,6%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,4%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 5,1%.

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) – 3,0%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 2,5%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 1,4%;

Дмитрий Маринин (самовыдвиженец) – 0,8%;

Виктор Величков (самовыдвиженец) – 0,3%;

Сергей Ряполов (самовыдвиженец) – 0,2%.

Против всех – 0,8%

Этот экзитпол проводили на 100 случайно выбранных участках. "Центр социальный мониторинг" прежде всего спрашивал о том, кого люди избрали, каков их возраст и социальный статус. Также спрашивали, кого выберут, если будет 2 тур. Всего опросили за этот день более 13 тысяч человек.

Кого и насколько поддержали харьковчане: данные экзитпола New Image Marketing Group

Игорь Терехов ("Блок Кернеса – Успешный Харьков!") – 53,8%;

Михаил Добкин (самовыдвиженец) – 24,5%;

Александр Скорик ("Европейская солидарность") – 6,7%;

Константин Немичев (самовыдвиженец) – 5,3%;

Алина Мустафаева (самовыдвиженка) – 3,4%;

Владимир Плетнев ("Партия Шария") – 3,3%;

Денис Ярославский (самовыдвиженец) – 1,5%.

Это социологическое исследование проводили по заказу общественной организации "Комитет избирателей Украины". Специалисты Харьковской Социологической сети, Human Research и New Image Marketing Group опрашивали 7 490 людей на 70 случайно выбранных участках.

Выборы в Харькове: предыстория

Выборы назначили из-за смерти действующего городского головы Геннадия Кернеса в декабре 2020 года.

Сначала в них должны были участвовать 13 кандидатов, но трое сняли свои кандидатуры. Первой из гонок вышел член пророссийской "Оппозиционной платформы – За жизнь" Валерий Говоров.

После него об отказе от баллотирования объявили лидер Партии пенсионеров Николай Кукирка и блогер Александр Кондрусик (Саша Псих).

За неделю до голосования в опросе харьковчане определили двух лидеров – ими были Терехов и Добкин.



Экзитполы назвали вероятные результаты выборов мэра Харькова / Инфографика 24 канала