В Харькове начались выборы мэра: что нужно знать о голосовании

Избирательные участки Харькова открылись 31 октября в 8:00. Продлится голосование до 20:00. Затем избирательные комиссии сразу начнут подсчет бюллетеней.

За должность главы города соревнуются 10 кандидатов. Пришедшие на выборы жители Харькова должны поставить галочку, плюсик или крестик напротив фамилии политика, которого они поддерживают.

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В каком порядке будут кандидаты

Величков Виктор Николаевич – пенсионер из Лозовой, самовыдвиженец; Добкин Михаил Маркович – советник общественной организации "Наш Дом Харьков", самовыдвиженец; Маринин Дмитрий Алексеевич – аспирант Национальной академии госуправления при президенте Украины, самовыдвиженец; Мустафаева Алина Ельмановна – директор общества "Экокар", самовыдвиженка; Немичев Константин Витальевич – председатель харьковского отделения "Национального корпуса", самовыдвиженец; Плетнев Владимир Васильевич – адвокат, от "Партии Шария"; Ряполов Сергей Анатольевич – временно безработный, самовыдвиженец; Скорик Александр Алексеевич – генеральный директор компании "МК Мясной", от партии "Европейская солидарность"; Терехов Игорь Александрович – секретарь горсовета, от партии "Блок Кернеса – успешный Харьков"; Ярославский Денис Игоревич – юрист ООО "Харьковский проектный институт", самовыдвиженец.



Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала Список кандидатов в мэры Харькова / Инфографика 24 канала

Голосовать могут даже больные

Согласно официальным данным, в Харькове работают 605 избирательных участков. 55 из них – в медицинских учереждениях.

Пациенты стационарных отделений могут принять участие в выборах без каких-либо предварительно написанных заявлений. Для голосования им нужно только прийти к участку, который открылся в больнице.

Те, кто не может ходить, будут голосовать в постели. Им будут приносить бюллетени и урны прямо в палаты.

Как проголосовать на выборах в мэры Харькова

Чтобы быть допущеным к голосованию, харьковчане должны прийти на избирательные участки по месту прописки. При себе обязательно нужно иметь паспорт и медицинскую маску – карантинные нормы на время выборов никто не отменял.

Чтобы не заболеть COVID-19, жители города должны также соблюдать социальную дистанцию.

Кроме того, все участки должны быть обеспечены средствами персональной защиты для работников ТИК, а также избирателей.

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