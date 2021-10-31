По предварительным подсчетам, ошибка в обнародованной статистике составляет 0,6%. Примечательно, что на выборах в 2015 году явка харьковчан на выборах до 12:00 была существенно выше – 17,7%.

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Причины низкой явки: версия

Как сообщает "Общественное", в горсовете Харькова предположили, что низкая активность избирателей якобы может быть связана с заявлением народного депутата от "Слуги народа" Михаила Радуцкого, которое ввело людей в заблуждение.

Он сказал, что на участках нужно будет иметь COVID-сертификат, чтобы прийти. Мы, конечно, опровергли. Представитель теризбиркома опровергла это. Но жителей города это испугало,

– объяснил исполняющий обязанности городского головы Игорь Терехов.

Какую явку прогнозировали эксперты

Ранее аналитики предупреждали о невысоком показателе явки. Они утверждали, что участие в голосовании за мэра точно примет меньшее количество людей, чем было на парламентских выборах. Причин тому несколько:

украинцы в основном ходят на общенациональные выборы;

многие харьковчане хотели видеть мэром только Геннадия Кернеса, поэтому после его смерти они просто не пойдут на выборы;

избиратели боятся заразиться коронавирусом в людном месте.

Актуальное Как проходят выборы в Харькове: все детали, фото

Обратите внимание! На должность мэра Харькова претендуют 12 кандидатов. Основными конкурентами являются секретарь городского совета Игорь Терехов и бывший глава города Михаил Добкин.